https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595134.html
Мирошник объяснил рост числа жертв среди мирного населения в зоне СВО
Мирошник объяснил рост числа жертв среди мирного населения в зоне СВО - РИА Новости, 05.07.2024
Мирошник объяснил рост числа жертв среди мирного населения в зоне СВО
С начала года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации, это связано с наращиванием поставок западного оружия, заявил... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:12
2024-07-05T11:12
2024-07-05T11:24
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. С начала года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации, это связано с наращиванием поставок западного оружия, заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."С начала года мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа жертв среди гражданского населения, которое гибнет или получает увечья в результате ударов, наносимых вооруженными формированиями Украины по гражданским сооружениям и инфраструктуре с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения. Рост числа жертв среди мирного населения напрямую связан с увеличением поставок ВСУ западного вооружения и его преднамеренного использования для нанесения ударов по гражданским объектам", - сказал Мирошник на брифинге.
https://ria.ru/20240424/vsu-1942004651.html
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Специальная военная операция на Украине
Мирошник объяснил рост числа жертв среди мирного населения в зоне СВО
Мирошник: растет гибель мирного населения из-за поставки западного оружия