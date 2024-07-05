https://ria.ru/20240705/minometchiki-1957540795.html
ВС России уничтожили американскую БМП на Авдеевском направлении
ВС России уничтожили американскую БМП на Авдеевском направлении - РИА Новости, 05.07.2024
ВС России уничтожили американскую БМП на Авдеевском направлении
Артиллерийский расчёт группировки российских войск "Центр" уничтожил боевую машину пехоты Bradley американского производства на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:18
2024-07-05T05:18
2024-07-05T05:18
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчёт группировки российских войск "Центр" уничтожил боевую машину пехоты Bradley американского производства на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "На авдеевском направлении военнослужащие расчета самоходного миномёта 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и эвакуационную группу ВСУ, прибывшую для спасения экипажа подбитой техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что расчёт с группой воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию после того, как получили координаты цели от оператора беспилотника. После наведения орудия на цель военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами и уничтожили замаскированную в лесополосе БМП противника. После подтверждения поражения цели разведчики обнаружили пикап ВСУ, который был на подходе для эвакуации расчёта БМП. Миномётчики выполнили вторую серию выстрелов и прямым попаданием поразили автомобиль, после чего оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от возможного удара артиллерии и дронов противника. Боевая машина "Нона-СВК" способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных миномётов. Для бесперебойного подвоза боеприпасов на огневые позиции в круглосуточном режиме работают военнослужащие подразделений тыла.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили американскую БМП на Авдеевском направлении
Минобороны: российские минометчики уничтожили Bradley на Авдеевском направлении
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчёт группировки российских войск "Центр" уничтожил боевую машину пехоты Bradley американского производства на авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"На авдеевском направлении военнослужащие расчета самоходного миномёта 2С23 "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) М2 Bradley и эвакуационную группу ВСУ
, прибывшую для спасения экипажа подбитой техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расчёт с группой воздушного прикрытия выдвинулись на огневую позицию после того, как получили координаты цели от оператора беспилотника. После наведения орудия на цель военнослужащие выполнили серию выстрелов 120-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами и уничтожили замаскированную в лесополосе БМП противника.
После подтверждения поражения цели разведчики обнаружили пикап ВСУ, который был на подходе для эвакуации расчёта БМП. Миномётчики выполнили вторую серию выстрелов и прямым попаданием поразили автомобиль, после чего оперативно покинули огневую позицию, уводя боевую машину от возможного удара артиллерии и дронов противника.
Боевая машина "Нона-СВК" способна стрелять любыми типами мин для гладкоствольных и нарезных миномётов. Для бесперебойного подвоза боеприпасов на огневые позиции в круглосуточном режиме работают военнослужащие подразделений тыла.