https://ria.ru/20240705/minenergo-1957626557.html

Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России

Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 05.07.2024

Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России

Текущего объема производства бензина и дизельного топлива в России достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:47

2024-07-05T12:47

2024-07-05T12:59

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

россия

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Текущего объема производства бензина и дизельного топлива в России достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса, сообщило Минэнерго РФ."Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем Минэнерго России. Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон", - говорится в сообщении.Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется, подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240629/ekspert-1956364241.html

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министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, экономика