Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 05.07.2024 (обновлено: 12:59 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/minenergo-1957626557.html
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 05.07.2024
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России
Текущего объема производства бензина и дизельного топлива в России достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:47
2024-07-05T12:59
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897768834_0:131:3084:1865_1920x0_80_0_0_dbb58ea0acf36baa0d75cbcaee459f87.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Текущего объема производства бензина и дизельного топлива в России достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса, сообщило Минэнерго РФ."Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем Минэнерго России. Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон", - говорится в сообщении.Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20240629/ekspert-1956364241.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897768834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2653094ce4f997222411d30be75a9570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, экономика
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, Экономика
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России

Минэнерго: текущего объема производства бензина и дизтоплива в РФ достаточно

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожном терминале доставки бензина
Поезд на железнодорожном терминале доставки бензина - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Поезд на железнодорожном терминале доставки бензина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Текущего объема производства бензина и дизельного топлива в России достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса, сообщило Минэнерго РФ.
«
"Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем Минэнерго России. Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон", - говорится в сообщении.
Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется, подчеркнули в министерстве.
Пистолеты топливораздаточной колонки - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Эксперт рассказал, почему Россия продлила разрешение на экспорт бензина
29 июня, 19:51
 
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала