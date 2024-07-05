https://ria.ru/20240705/minenergo-1957626557.html
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России - РИА Новости, 05.07.2024
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России
Текущего объема производства бензина и дизельного топлива в России достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:47
2024-07-05T12:47
2024-07-05T12:59
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
россия
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Текущего объема производства бензина и дизельного топлива в России достаточно для полного удовлетворения сезонного спроса, сообщило Минэнерго РФ."Ситуация с обеспечением топливом всех субъектов Российской Федерации стабильная и находится под контролем Минэнерго России. Текущего объема производства автомобильного бензина и дизельного топлива достаточно для полного удовлетворения спроса в высокий сезон", - говорится в сообщении.Сокращения ранее накопленных запасов моторного топлива не потребуется, подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20240629/ekspert-1956364241.html
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), россия, экономика
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Россия, Экономика
Минэнерго оценило ситуацию с топливом в России
Минэнерго: текущего объема производства бензина и дизтоплива в РФ достаточно