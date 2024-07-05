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Кир Стармер стал членом британского парламента от своего округа - РИА Новости, 05.07.2024
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05:23 05.07.2024 (обновлено: 05:37 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/leyboristy-1957541256.html
Кир Стармер стал членом британского парламента от своего округа
Кир Стармер стал членом британского парламента от своего округа - РИА Новости, 05.07.2024
Кир Стармер стал членом британского парламента от своего округа
Глава британской партии лейбористов Кир Стармер, претендующий на должность премьера, был избран членом парламента от своего округа, сообщает телеканал Sky News... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:23
2024-07-05T05:37
в мире
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава британской партии лейбористов Кир Стармер, претендующий на должность премьера, был избран членом парламента от своего округа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома. По данным телеканала, Стармер набрал 18,8 тысячи голосов в округе Holborn &amp; St Pancras. На втором месте независимый кандидат Эндрю Файнштейн, получивший голоса 7,3 тысячи избирателей, на третьем – представитель партии зеленых Дэвид Стенселл с 4 тысячами голосов.По состоянию на 5.30 мск партия лейбористов одерживает уверенную победу на всеобщих выборах в Великобритании, получив 130 парламентских мест. На втором месте идет правящая в течение последних 14 лет партия консерваторов с 21 местом, на третьем - либерально-демократическая партия с 16 мандатами.
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957540962.html
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в мире, кир стармер, великобритания
В мире, Кир Стармер, Великобритания
Кир Стармер стал членом британского парламента от своего округа

Глава партии лейбористов Кир Стармер стал членом парламента от своего округа

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава британской партии лейбористов Кир Стармер, претендующий на должность премьера, был избран членом парламента от своего округа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома.
По данным телеканала, Стармер набрал 18,8 тысячи голосов в округе Holborn & St Pancras. На втором месте независимый кандидат Эндрю Файнштейн, получивший голоса 7,3 тысячи избирателей, на третьем – представитель партии зеленых Дэвид Стенселл с 4 тысячами голосов.
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Глава Минобороны Британии потерял место в парламенте, пишут СМИ
05:21
По состоянию на 5.30 мск партия лейбористов одерживает уверенную победу на всеобщих выборах в Великобритании, получив 130 парламентских мест. На втором месте идет правящая в течение последних 14 лет партия консерваторов с 21 местом, на третьем - либерально-демократическая партия с 16 мандатами.
 
В миреКир СтармерВеликобритания
 
 
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