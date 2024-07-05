https://ria.ru/20240705/leyboristy-1957541256.html

Кир Стармер стал членом британского парламента от своего округа

Кир Стармер стал членом британского парламента от своего округа - РИА Новости, 05.07.2024

Кир Стармер стал членом британского парламента от своего округа

Глава британской партии лейбористов Кир Стармер, претендующий на должность премьера, был избран членом парламента от своего округа, сообщает телеканал Sky News... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:23

2024-07-05T05:23

2024-07-05T05:37

в мире

кир стармер

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950165490_0:24:3071:1751_1920x0_80_0_0_f4b64d2a6618d254ac810d65a10b0f33.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава британской партии лейбористов Кир Стармер, претендующий на должность премьера, был избран членом парламента от своего округа, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные избиркома. По данным телеканала, Стармер набрал 18,8 тысячи голосов в округе Holborn & St Pancras. На втором месте независимый кандидат Эндрю Файнштейн, получивший голоса 7,3 тысячи избирателей, на третьем – представитель партии зеленых Дэвид Стенселл с 4 тысячами голосов.По состоянию на 5.30 мск партия лейбористов одерживает уверенную победу на всеобщих выборах в Великобритании, получив 130 парламентских мест. На втором месте идет правящая в течение последних 14 лет партия консерваторов с 21 местом, на третьем - либерально-демократическая партия с 16 мандатами.

https://ria.ru/20240705/britaniya-1957540962.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кир стармер, великобритания