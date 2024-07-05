https://ria.ru/20240705/kurs-1957726157.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 05.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 1,62 копейки, до 12,0058 рубля, курс доллара вырос на 1,43 копейки - до 88,1348... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:13

2024-07-05T17:13

2024-07-05T17:19

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 1,62 копейки, до 12,0058 рубля, курс доллара вырос на 1,43 копейки - до 88,1348 рубля, евро - на 58,64 копейки, до 95,57 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика, сша