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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 05.07.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:13 05.07.2024 (обновлено: 17:19 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/kurs-1957726157.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу - РИА Новости, 05.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 1,62 копейки, до 12,0058 рубля, курс доллара вырос на 1,43 копейки - до 88,1348... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:13
2024-07-05T17:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 1,62 копейки, до 12,0058 рубля, курс доллара вырос на 1,43 копейки - до 88,1348 рубля, евро - на 58,64 копейки, до 95,57 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика, сша
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Экономика, США
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на субботу

Официальный курс юаня на субботу — 12,01 рубля, доллара — 88,13, евро — 95,57

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве
Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Табло обменного курса валют на входе в один из банков в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, повысился на 1,62 копейки, до 12,0058 рубля, курс доллара вырос на 1,43 копейки - до 88,1348 рубля, евро - на 58,64 копейки, до 95,57 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономикаСША
 
 
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