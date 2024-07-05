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Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке - РИА Новости, 05.07.2024
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18:39 05.07.2024 (обновлено: 19:08 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/krokodil-1957751832.html
Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке
Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке - РИА Новости, 05.07.2024
Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке поселился крокодиловый кайман, который раньше жил в террариуме одного из столичных ресторанов, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:39
2024-07-05T19:08
хорошие новости
общество
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке поселился крокодиловый кайман, который раньше жил в террариуме одного из столичных ресторанов, сообщили в пресс-службе учреждения."В Московском зоопарке поселился новый житель. Это кайман, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы", — говорится в заявлении.Как пояснили в пресс-службе, на протяжении долгого времени животное находилось в тесном террариуме, из-за этого москвичи направляли обращения в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. В итоге инспекторы провели консультации с владельцами ресторана, где проживал кайман, по поводу его содержания."Предприниматели приняли решение добровольно передать экзотическое животное в Московский зоопарк, где для содержания рептилии созданы все необходимые условия", — рассказала руководитель департамента Юлия Урожаева.В свою очередь, гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что кайман в течение месяца будет находиться на карантине, за это время для него подготовят акватеррариум, состоящий из отсека с водой и обогревающегося берега.
https://ria.ru/20240705/tonnel-1957711922.html
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общество, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселился кайман, который ранее жил в террариуме ресторана

© Московский зоопаркСотрудники Московского зоопарка транспортируют каймана, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы. Кадр видео
Сотрудники Московского зоопарка транспортируют каймана, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Московский зоопарк
Сотрудники Московского зоопарка транспортируют каймана, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке поселился крокодиловый кайман, который раньше жил в террариуме одного из столичных ресторанов, сообщили в пресс-службе учреждения.
"В Московском зоопарке поселился новый житель. Это кайман, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы", — говорится в заявлении.
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Как пояснили в пресс-службе, на протяжении долгого времени животное находилось в тесном террариуме, из-за этого москвичи направляли обращения в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. В итоге инспекторы провели консультации с владельцами ресторана, где проживал кайман, по поводу его содержания.
"Предприниматели приняли решение добровольно передать экзотическое животное в Московский зоопарк, где для содержания рептилии созданы все необходимые условия", — рассказала руководитель департамента Юлия Урожаева.
В свою очередь, гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что кайман в течение месяца будет находиться на карантине, за это время для него подготовят акватеррариум, состоящий из отсека с водой и обогревающегося берега.
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