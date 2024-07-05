Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке
В Московском зоопарке поселился кайман, который ранее жил в террариуме ресторана
© Московский зоопаркСотрудники Московского зоопарка транспортируют каймана, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы. Кадр видео
Сотрудники Московского зоопарка транспортируют каймана, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы. Кадр видео
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке поселился крокодиловый кайман, который раньше жил в террариуме одного из столичных ресторанов, сообщили в пресс-службе учреждения.
"В Московском зоопарке поселился новый житель. Это кайман, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы", — говорится в заявлении.
Как пояснили в пресс-службе, на протяжении долгого времени животное находилось в тесном террариуме, из-за этого москвичи направляли обращения в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. В итоге инспекторы провели консультации с владельцами ресторана, где проживал кайман, по поводу его содержания.
"Предприниматели приняли решение добровольно передать экзотическое животное в Московский зоопарк, где для содержания рептилии созданы все необходимые условия", — рассказала руководитель департамента Юлия Урожаева.
В свою очередь, гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что кайман в течение месяца будет находиться на карантине, за это время для него подготовят акватеррариум, состоящий из отсека с водой и обогревающегося берега.