https://ria.ru/20240705/krokodil-1957751832.html

Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке

Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке - РИА Новости, 05.07.2024

Крокодил, который жил в ресторане, поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселился крокодиловый кайман, который раньше жил в террариуме одного из столичных ресторанов, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:39

2024-07-05T18:39

2024-07-05T19:08

хорошие новости

общество

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Московском зоопарке поселился крокодиловый кайман, который раньше жил в террариуме одного из столичных ресторанов, сообщили в пресс-службе учреждения."В Московском зоопарке поселился новый житель. Это кайман, который ранее проживал в одном из развлекательных заведений столицы", — говорится в заявлении.Как пояснили в пресс-службе, на протяжении долгого времени животное находилось в тесном террариуме, из-за этого москвичи направляли обращения в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. В итоге инспекторы провели консультации с владельцами ресторана, где проживал кайман, по поводу его содержания."Предприниматели приняли решение добровольно передать экзотическое животное в Московский зоопарк, где для содержания рептилии созданы все необходимые условия", — рассказала руководитель департамента Юлия Урожаева.В свою очередь, гендиректор зоосада Светлана Акулова отметила, что кайман в течение месяца будет находиться на карантине, за это время для него подготовят акватеррариум, состоящий из отсека с водой и обогревающегося берега.

https://ria.ru/20240705/tonnel-1957711922.html

https://ria.ru/20240611/ptentsy-1952230621.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана акулова, московский зоопарк