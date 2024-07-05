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Пашинян вновь заявил, что Армении нужна новая конституция - РИА Новости, 05.07.2024
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09:12 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/konstitutsiya-1957557056.html
Пашинян вновь заявил, что Армении нужна новая конституция
Пашинян вновь заявил, что Армении нужна новая конституция - РИА Новости, 05.07.2024
Пашинян вновь заявил, что Армении нужна новая конституция
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:12
2024-07-05T09:12
в мире
армения
закавказье
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция. В январе на встрече с сотрудниками минюста республики Пашинян утверждал, что Армении нужны не конституционные поправки, а новая конституция. Он объяснил это изменениями в мире и в Закавказье. По словам премьера, страна должна иметь конституцию, принятую народом на референдуме, итоги которого не должны вызывать сомнения, и эта конституцию должна сделать Армению "более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях". "Нашей стране нужна новая конституция. И сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе его создания и принятия. Нам нужна новая конституция, которую народ считает созданной и принятой им самим, считает написанное там соответствующим своим представлениям о созданном им государстве и об отношениях между людьми и гражданами в этом государстве", - заявил Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня конституции. По его мнению, сейчас граждане страны считают конституцию созданной и введенной не ими, а правящей элитой. Ранее Баку неоднократно заявлял, что основным препятствием на пути заключения мирного договора с Ереваном является "сохранение в Конституции и других законодательных актах Армении территориальных претензий к Азербайджану". Армянские власти заверяют, что планы по изменению конституции не связаны с требованиями Азербайджана. Действующая конституция Армении была принята в 1995 году, реформировалась 2005 и 2015 годах. После поправок 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.
https://ria.ru/20231231/pashinyan-1919297613.html
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в мире, армения, закавказье, никол пашинян
В мире, Армения, Закавказье, Никол Пашинян
Пашинян вновь заявил, что Армении нужна новая конституция

Премьер Армении Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь заявил, что стране нужна новая конституция.
В январе на встрече с сотрудниками минюста республики Пашинян утверждал, что Армении нужны не конституционные поправки, а новая конституция. Он объяснил это изменениями в мире и в Закавказье. По словам премьера, страна должна иметь конституцию, принятую народом на референдуме, итоги которого не должны вызывать сомнения, и эта конституцию должна сделать Армению "более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях".
«
"Нашей стране нужна новая конституция. И сейчас я говорю не столько о новом тексте, сколько о новом методе его создания и принятия. Нам нужна новая конституция, которую народ считает созданной и принятой им самим, считает написанное там соответствующим своим представлениям о созданном им государстве и об отношениях между людьми и гражданами в этом государстве", - заявил Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня конституции. По его мнению, сейчас граждане страны считают конституцию созданной и введенной не ими, а правящей элитой.
Ранее Баку неоднократно заявлял, что основным препятствием на пути заключения мирного договора с Ереваном является "сохранение в Конституции и других законодательных актах Армении территориальных претензий к Азербайджану". Армянские власти заверяют, что планы по изменению конституции не связаны с требованиями Азербайджана. Действующая конституция Армении была принята в 1995 году, реформировалась 2005 и 2015 годах. После поправок 2015 года страна перешла от полупрезидентской к парламентской форме правления.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Пашинян считает, что Армения не застрахована от новых потрясений
31 декабря 2023, 23:43
 
В миреАрменияЗакавказьеНикол Пашинян
 
 
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