https://ria.ru/20240705/konotop-1957533733.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе - РИА Новости, 05.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе
Взрывы прозвучали в Конотопе в Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T02:45
2024-07-05T02:45
2024-07-05T02:45
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Конотопе в Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН. "Конотоп (Сумская область) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в его Telegram-канале. В городе располагается крупный железнодорожный узел. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, конотоп, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Конотоп, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе
ТСН: в Конотопе в Сумской области прогремели взрывы