https://ria.ru/20240705/konotop-1957533733.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе - РИА Новости, 05.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Конотопе

Взрывы прозвучали в Конотопе в Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T02:45

2024-07-05T02:45

2024-07-05T02:45

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

конотоп

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Конотопе в Сумской области Украины, сообщает телеканал ТСН. "Конотоп (Сумская область) - взрывы", - говорится в сообщении ТСН в его Telegram-канале. В городе располагается крупный железнодорожный узел. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

конотоп

украина

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2024

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в мире, сумская область, конотоп, украина, вооруженные силы рф