https://ria.ru/20240705/kolledzh-1957613773.html

Кузбасский колледж проверят после негативного высказывания выпускницы

Кузбасский колледж проверят после негативного высказывания выпускницы - РИА Новости, 05.07.2024

Кузбасский колледж проверят после негативного высказывания выпускницы

Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий проверят после негативного высказывания выпускницы, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:03

2024-07-05T12:03

2024-07-05T12:03

общество

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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий проверят после негативного высказывания выпускницы, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона. Ранее в соцсетях появилось видео с выдачи дипломов в указанном колледже, на котором одна из выпускниц негативно высказывается об обучении и практике. Девушка говорит, что разочаровалась в своей профессии, так как на практике студентки вынуждены были таскать арматуру весом 24 килограмма, также она обвинила в непрофессионализме преподавателей, сообщила, что проверки курсовых затягивались до восьми вечера, после чего девушкам не на чем было уехать домой, а чертежи отбирали за четыре дня до сдачи, что ставило под угрозу всю работу. "По информации, озвученной выпускницей… на торжественном вручении дипломов в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий, будет организована проверка", – сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Кузбасса. Там отметили, что производственную практику девушка со своими одногруппниками проходила в "Кемеровском ДСК", где получала профессиональные навыки, в том числе по специальности арматурщика. В ведомстве подчеркнули, что студентка сама просила распределить ее на производственную практику именно в "Кемеровский ДСК" после экскурсии на предприятие. Классный руководитель группы вела практику от колледжа. Она также ранее готовила характеристику на данную студентку в инспекцию по делам несовершеннолетних для снятия её с учета. Нареканий или замечаний от других студентов или родителей за все годы обучения не поступало, пояснили в министерстве. В министерстве подчеркнули, что девушка всё выполняла вовремя и защитила отчет по производственной практике на оценку "отлично". От самой студентки жалоб как при прохождении практики, так и после неё не поступало. "Никакие чертежи у неё не забирали и не переделывали. Наоборот, ей была устроена индивидуальная репетиция (предзащита). Все консультации с (данной студенткой – ред.) руководитель проводила в первой половине дня. Студентка защитилась на оценку "отлично", – говорится в ответе министерства образования. В ведомстве отметили, что после торжественного вручения дипломов выпускники группы разошлись, бесед с ними не проводилось. "Никаких коллективных или индивидуальных требований или просьб о встрече с руководством колледжа как во время обучения, так и после окончания обучения от выпускников не поступало", – заверили в министерстве образования.

https://ria.ru/20240312/kaktus-1932602540.html

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https://ria.ru/20240508/uvolnenie-1944555412.html

https://ria.ru/20221006/prepodavatel-1822004612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество