https://ria.ru/20240705/kolledzh-1957613773.html
Кузбасский колледж проверят после негативного высказывания выпускницы
Кузбасский колледж проверят после негативного высказывания выпускницы - РИА Новости, 05.07.2024
Кузбасский колледж проверят после негативного высказывания выпускницы
Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий проверят после негативного высказывания выпускницы, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:03
2024-07-05T12:03
2024-07-05T12:03
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий проверят после негативного высказывания выпускницы, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона. Ранее в соцсетях появилось видео с выдачи дипломов в указанном колледже, на котором одна из выпускниц негативно высказывается об обучении и практике. Девушка говорит, что разочаровалась в своей профессии, так как на практике студентки вынуждены были таскать арматуру весом 24 килограмма, также она обвинила в непрофессионализме преподавателей, сообщила, что проверки курсовых затягивались до восьми вечера, после чего девушкам не на чем было уехать домой, а чертежи отбирали за четыре дня до сдачи, что ставило под угрозу всю работу. "По информации, озвученной выпускницей… на торжественном вручении дипломов в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий, будет организована проверка", – сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Кузбасса. Там отметили, что производственную практику девушка со своими одногруппниками проходила в "Кемеровском ДСК", где получала профессиональные навыки, в том числе по специальности арматурщика. В ведомстве подчеркнули, что студентка сама просила распределить ее на производственную практику именно в "Кемеровский ДСК" после экскурсии на предприятие. Классный руководитель группы вела практику от колледжа. Она также ранее готовила характеристику на данную студентку в инспекцию по делам несовершеннолетних для снятия её с учета. Нареканий или замечаний от других студентов или родителей за все годы обучения не поступало, пояснили в министерстве. В министерстве подчеркнули, что девушка всё выполняла вовремя и защитила отчет по производственной практике на оценку "отлично". От самой студентки жалоб как при прохождении практики, так и после неё не поступало. "Никакие чертежи у неё не забирали и не переделывали. Наоборот, ей была устроена индивидуальная репетиция (предзащита). Все консультации с (данной студенткой – ред.) руководитель проводила в первой половине дня. Студентка защитилась на оценку "отлично", – говорится в ответе министерства образования. В ведомстве отметили, что после торжественного вручения дипломов выпускники группы разошлись, бесед с ними не проводилось. "Никаких коллективных или индивидуальных требований или просьб о встрече с руководством колледжа как во время обучения, так и после окончания обучения от выпускников не поступало", – заверили в министерстве образования.
https://ria.ru/20240312/kaktus-1932602540.html
https://ria.ru/20220524/prepodavatel-1790428040.html
https://ria.ru/20240508/uvolnenie-1944555412.html
https://ria.ru/20221006/prepodavatel-1822004612.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество
Кузбасский колледж проверят после негативного высказывания выпускницы
Кузбасский колледж проверят после негативного высказывания выпускницы
КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий проверят после негативного высказывания выпускницы, сообщили РИА Новости в министерстве образования региона.
Ранее в соцсетях появилось видео с выдачи дипломов в указанном колледже, на котором одна из выпускниц негативно высказывается об обучении и практике. Девушка говорит, что разочаровалась в своей профессии, так как на практике студентки вынуждены были таскать арматуру весом 24 килограмма, также она обвинила в непрофессионализме преподавателей, сообщила, что проверки курсовых затягивались до восьми вечера, после чего девушкам не на чем было уехать домой, а чертежи отбирали за четыре дня до сдачи, что ставило под угрозу всю работу.
"По информации, озвученной выпускницей… на торжественном вручении дипломов в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий, будет организована проверка", – сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования Кузбасса.
Там отметили, что производственную практику девушка со своими одногруппниками проходила в "Кемеровском ДСК", где получала профессиональные навыки, в том числе по специальности арматурщика. В ведомстве подчеркнули, что студентка сама просила распределить ее на производственную практику именно в "Кемеровский ДСК" после экскурсии на предприятие.
Классный руководитель группы вела практику от колледжа. Она также ранее готовила характеристику на данную студентку в инспекцию по делам несовершеннолетних для снятия её с учета. Нареканий или замечаний от других студентов или родителей за все годы обучения не поступало, пояснили в министерстве.
В министерстве подчеркнули, что девушка всё выполняла вовремя и защитила отчет по производственной практике на оценку "отлично". От самой студентки жалоб как при прохождении практики, так и после неё не поступало.
"Никакие чертежи у неё не забирали и не переделывали. Наоборот, ей была устроена индивидуальная репетиция (предзащита). Все консультации с (данной студенткой – ред.) руководитель проводила в первой половине дня. Студентка защитилась на оценку "отлично", – говорится в ответе министерства образования.
В ведомстве отметили, что после торжественного вручения дипломов выпускники группы разошлись, бесед с ними не проводилось.
"Никаких коллективных или индивидуальных требований или просьб о встрече с руководством колледжа как во время обучения, так и после окончания обучения от выпускников не поступало", – заверили в министерстве образования.