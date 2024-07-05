https://ria.ru/20240705/kirgizija-1957607754.html

В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти

В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти - РИА Новости, 05.07.2024

В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти

Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:45

2024-07-05T11:45

2024-07-05T20:17

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киргизия

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БИШКЕК, 5 июл — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности."Была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан", — говорится в пресс-релизе.Группировка состояла из сторонников криминальной идеологии и религиозных фанатиков, уточнили в ведомстве.Силовики задержали четырех граждан Киргизии, они находятся в СИЗО.У подозреваемых обыскали дома и машины, в них нашли компоненты для самодельных бомб, оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменную одежду, дроны, экстремистскую литературу и другие запрещенные предметы.В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, пообещав позднее предоставить дополнительную информацию.

https://ria.ru/20231115/moskva-1909509512.html

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в мире, киргизия