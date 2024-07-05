https://ria.ru/20240705/khimki-1957727838.html

Ремонт детского сада на Юбилейном проспекте завершают в Химках

Ремонт детского сада на Юбилейном проспекте завершают в Химках - РИА Новости, 05.07.2024

Ремонт детского сада на Юбилейном проспекте завершают в Химках

Специалисты завершают ремонт дошкольного учреждения, которое находится на Юбилейном проспекте в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:20

2024-07-05T17:20

2024-07-05T17:20

химки

ремонт

сходня

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Специалисты завершают ремонт дошкольного учреждения, которое находится на Юбилейном проспекте в Химках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Капремонт и реконструкцию социальных объектов обсудили на общегородском совещании в Химках. Первый заместитель главы округа Кристина Мадатова рассказала о завершении строительных работ в детском саду "Радуга" на Юбилейном проспекте. Обновленное учреждение откроют в этом году. "Мы завершаем ремонт. У нас остается монтаж инженерных систем – отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция. С фасадной частью тоже заканчиваем работы. Это один из знаковых объектов, который мы откроем в этом году", – цитирует пресс-служба Мадатову. Капитальный ремонт детского сада "Радуга" стартовал в прошлом году. Оборудуют кабинеты для развивающих занятий, спальни, игровые зоны для детей разных возрастов, медицинский пункт, а также музыкальные и спортивные залы. На территории обустроят игровые площадки, а возле входа будет зона с навесом для хранения колясок и санок. Каждый день на объекте трудятся более 50 человек. Кроме того, в Химках ведут ремонт Дома детского творчества "Созвездие". Строительные бригады обновляют кровлю и готовят стены к покраске. В ремонте объекта задействованы десятки строителей. "У нас крайне амбициозные задачи. Мы проводим капитальный ремонт за четыре месяца. На данный момент у нас уже идут подготовительные работы для чистовой отделке, готовим стены для оштукатуривания и завершаем работы кровли", – сказала Мадатова. Продолжается ремонт в новом корпусе гимназии №23 в Сходне. Так, строители превратят старый и заброшенный объект в современное здание для старших классов учебного комплекса. Здесь уже заканчивают фасадные работы и начинают благоустройство территории. Ремонт выполняется под контролем депутатов округа и педагогического коллектива учебного заведения. Для сотни учеников новый учебный год начнется в комфортных и современных условиях.

https://ria.ru/20240628/khimki-1956188421.html

https://ria.ru/20240628/khimki-1956134241.html

химки

сходня

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, ремонт, сходня