https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957732402.html

Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС

Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС - РИА Новости, 05.07.2024

Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС

Операция палестинского движения ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" "выявила обман" Соединённых Штатов и Европейского Союза и привела к дискредитации парадигмы... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:33

2024-07-05T17:33

2024-07-05T17:33

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БЕЙРУТ, 5 июл – РИА Новости. Операция палестинского движения ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" "выявила обман" Соединённых Штатов и Европейского Союза и привела к дискредитации парадигмы универсальности западных ценностей, рассказал РИА Новости заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" шейх Наим Кассем. "Эта операция ("Потоп Аль-Аксы" – ред.) выявила обман американских ценностей, которые преподносились как универсальные человеческие ценности, провозглашающие право и справедливость", - отметил Кассем. Собеседник агентства подчеркнул, что коллективный Запад лишился права монополиста после того, как оказал поддержку израильской военной операции в секторе Газа, что подставило блок под серьёзный репутационный удар. "Таким образом, Запад, особенно Америка и Европа, больше не формируют парадигму универсальных ценностей, потому что они поддерживают и финансируют преступную деятельность. Таким образом, эти тенденции в странах Запада свидетельствуют о начале крупных перемен в общественном мнении на Западе и являются позитивным моментом в истории нашей борьбы с израильской армией за наши права и наши земли", - отметил Кассем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысячи, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html

https://ria.ru/20231022/voyna-1904498669.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, америка, европа, хамас, хезболла