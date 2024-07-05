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Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС - РИА Новости, 05.07.2024
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17:33 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957732402.html
Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС
Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС - РИА Новости, 05.07.2024
Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС
Операция палестинского движения ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" "выявила обман" Соединённых Штатов и Европейского Союза и привела к дискредитации парадигмы... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:33
2024-07-05T17:33
в мире
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БЕЙРУТ, 5 июл – РИА Новости. Операция палестинского движения ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" "выявила обман" Соединённых Штатов и Европейского Союза и привела к дискредитации парадигмы универсальности западных ценностей, рассказал РИА Новости заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" шейх Наим Кассем. "Эта операция ("Потоп Аль-Аксы" – ред.) выявила обман американских ценностей, которые преподносились как универсальные человеческие ценности, провозглашающие право и справедливость", - отметил Кассем. Собеседник агентства подчеркнул, что коллективный Запад лишился права монополиста после того, как оказал поддержку израильской военной операции в секторе Газа, что подставило блок под серьёзный репутационный удар. "Таким образом, Запад, особенно Америка и Европа, больше не формируют парадигму универсальных ценностей, потому что они поддерживают и финансируют преступную деятельность. Таким образом, эти тенденции в странах Запада свидетельствуют о начале крупных перемен в общественном мнении на Западе и являются позитивным моментом в истории нашей борьбы с израильской армией за наши права и наши земли", - отметил Кассем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысячи, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html
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в мире, израиль, америка, европа, хамас, хезболла
В мире, Израиль, Америка, Европа, ХАМАС, Хезболла
Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС

Замгенсека "Хезболлах": операция "Потоп Аль-Аксы" выявила обман США и ЕС

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболлах" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 июл – РИА Новости. Операция палестинского движения ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" "выявила обман" Соединённых Штатов и Европейского Союза и привела к дискредитации парадигмы универсальности западных ценностей, рассказал РИА Новости заместитель генерального секретаря ливанского движения "Хезболлах" шейх Наим Кассем.
"Эта операция ("Потоп Аль-Аксы" – ред.) выявила обман американских ценностей, которые преподносились как универсальные человеческие ценности, провозглашающие право и справедливость", - отметил Кассем.
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Собеседник агентства подчеркнул, что коллективный Запад лишился права монополиста после того, как оказал поддержку израильской военной операции в секторе Газа, что подставило блок под серьёзный репутационный удар.
«
"Таким образом, Запад, особенно Америка и Европа, больше не формируют парадигму универсальных ценностей, потому что они поддерживают и финансируют преступную деятельность. Таким образом, эти тенденции в странах Запада свидетельствуют о начале крупных перемен в общественном мнении на Западе и являются позитивным моментом в истории нашей борьбы с израильской армией за наши права и наши земли", - отметил Кассем.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37,5 тысячи, пострадали более 85 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильАмерикаЕвропаХАМАСХезболла
 
 
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