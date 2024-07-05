https://ria.ru/20240705/kherson-1957539005.html

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Херсоне - РИА Новости, 05.07.2024

Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Херсоне

Повторные взрывы раздались в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:48

2024-07-05T04:48

2024-07-05T04:51

специальная военная операция на украине

херсон

происшествия

россия

украина

киев

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Повторные взрывы раздались в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал ТСН."Херсон - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе. Воздушная тревога в контролируемой Киевом части Херсонской области звучит с 4.40 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

украина

киев

херсонская область

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