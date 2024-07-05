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Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский - РИА Новости, 05.07.2024
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18:28 05.07.2024 (обновлено: 18:42 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/kachinskiy-1957748368.html
Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский
Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский
Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан останется его... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:28
2024-07-05T18:42
в мире
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венгрия
россия
виктор орбан
ярослав качиньский
владимир путин
право и справедливость
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ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан останется его союзником, несмотря на визит в Москву. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы не скрываем различий во взглядах между нами по украинскому вопросу и никогда этого не скрывали. Следует учитывать разную историю польского и венгерского народов. Но премьер-министр Орбан остается нашим союзником", - заявил Качиньский журналистам в Варшаве в пятницу. При этом он считает, что целью визита Орбана в Москву была попытка помочь сторонам военного конфликта на Украине добиться заключения мирного соглашения. "Нет никаких сомнений в том, что премьер-министр Орбан пытается добиться какого-то мирного соглашения или хотя бы первых шагов к этому соглашению, потому что до этого он был в Киеве", - сказал Качиньский.
https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html
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в мире, москва, венгрия, россия, виктор орбан, ярослав качиньский, владимир путин, право и справедливость, визит орбана в россию
В мире, Москва, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Ярослав Качиньский, Владимир Путин, Право и справедливость, Визит Орбана в Россию
Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский

Лидер PiS Качиньский: Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан останется его союзником, несмотря на визит в Москву.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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"Мы не скрываем различий во взглядах между нами по украинскому вопросу и никогда этого не скрывали. Следует учитывать разную историю польского и венгерского народов. Но премьер-министр Орбан остается нашим союзником", - заявил Качиньский журналистам в Варшаве в пятницу.
При этом он считает, что целью визита Орбана в Москву была попытка помочь сторонам военного конфликта на Украине добиться заключения мирного соглашения.
"Нет никаких сомнений в том, что премьер-министр Орбан пытается добиться какого-то мирного соглашения или хотя бы первых шагов к этому соглашению, потому что до этого он был в Киеве", - сказал Качиньский.
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В миреМоскваВенгрияРоссияВиктор ОрбанЯрослав КачиньскийВладимир ПутинПраво и справедливостьВизит Орбана в Россию
 
 
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