Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский
Лидер PiS Качиньский: Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве
ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан останется его союзником, несмотря на визит в Москву.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы не скрываем различий во взглядах между нами по украинскому вопросу и никогда этого не скрывали. Следует учитывать разную историю польского и венгерского народов. Но премьер-министр Орбан остается нашим союзником", - заявил Качиньский журналистам в Варшаве в пятницу.
При этом он считает, что целью визита Орбана в Москву была попытка помочь сторонам военного конфликта на Украине добиться заключения мирного соглашения.
"Нет никаких сомнений в том, что премьер-министр Орбан пытается добиться какого-то мирного соглашения или хотя бы первых шагов к этому соглашению, потому что до этого он был в Киеве", - сказал Качиньский.
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