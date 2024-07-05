https://ria.ru/20240705/kachinskiy-1957748368.html

Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский

Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан останется союзником, несмотря на визит в Москву, заявил Качиньский

Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан останется его... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:28

2024-07-05T18:28

2024-07-05T18:42

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москва

венгрия

россия

виктор орбан

ярослав качиньский

владимир путин

право и справедливость

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ВАРШАВА, 5 июл - РИА Новости. Председатель крупнейшей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан останется его союзником, несмотря на визит в Москву. Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы не скрываем различий во взглядах между нами по украинскому вопросу и никогда этого не скрывали. Следует учитывать разную историю польского и венгерского народов. Но премьер-министр Орбан остается нашим союзником", - заявил Качиньский журналистам в Варшаве в пятницу. При этом он считает, что целью визита Орбана в Москву была попытка помочь сторонам военного конфликта на Украине добиться заключения мирного соглашения. "Нет никаких сомнений в том, что премьер-министр Орбан пытается добиться какого-то мирного соглашения или хотя бы первых шагов к этому соглашению, потому что до этого он был в Киеве", - сказал Качиньский.

https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html

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Дарья Буймова

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