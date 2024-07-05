https://ria.ru/20240705/ischeznovenie-1957543111.html

"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона

"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона - РИА Новости, 05.07.2024

"Пришлось послушаться". Во Франции назвали причину исчезновения Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон перестал появляться на публике из-за опасений его партии "Возрождение" по поводу влияния негативного образа лидера на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T06:11

2024-07-05T06:11

2024-07-05T06:11

в мире

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон перестал появляться на публике из-за опасений его партии "Возрождение" по поводу влияния негативного образа лидера на результат парламентских выборов, сообщил анонимный член партии в интервью Politico."Ему сказали прекратить (участвовать в предвыборной кампании. — Прим. ред.). И не то чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил то, насколько обществу отвратительна его личность", — рассказал сопартиец Макрона.В Politico отметили, что президент Франции не появлялся на публике за пределами международных мероприятий уже почти две недели. Его лицо не попало даже в буклеты предвыборной кампании "Возрождения", добавили в издании."Новая реальность вряд ли кажется приятной говорливому дерзкому 46-летнему президенту, который (раньше. — Прим. ред.) постоянно оказывался в центре внимания", — заключили журналисты.Первый тур парламентских выборов во Франции прошел 30 июня. Партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев вышла в лидеры, набрав 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Второй тур выборов состоится в воскресенье.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, франция, эммануэль макрон