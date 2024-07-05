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В Иране назвали задачу нового президента - РИА Новости, 05.07.2024
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18:44 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/iran-1957754015.html
В Иране назвали задачу нового президента
В Иране назвали задачу нового президента - РИА Новости, 05.07.2024
В Иране назвали задачу нового президента
Создание баланса в отношениях Ирана со странами Востока и Запада - одна из задач, которую необходимо решить новому президенту страны, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:44
2024-07-05T18:44
в мире
иран
россия
восток
саид джалили
масуд пезешкиан
али хаменеи
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ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Создание баланса в отношениях Ирана со странами Востока и Запада - одна из задач, которую необходимо решить новому президенту страны, рассказал РИА Новости иранский политик, представитель ряда созывов парламента Али Мотаххари. Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, проходит в Иране. Граждане страны выбирают нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов – лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше. "Одной из задач, стоящих перед будущим президентом (Ирана - ред.), является создание баланса во внешней политике между Востоком и Западом... Чтобы у нас был выбор: если мы захотим реализовать какой-нибудь проект, мы получали бы предложения и из России, и из Китая, и из Европы, и не были бы вынуждены работать лишь с (какой-либо - ред.) одной стороной", - ответил Мотаххари на вопрос агентства о том, какие самые важные задачи будут стоять перед новым президентом исламской республики. Масуд Пезешкиан, которому сейчас 69 лет, является политиком реформистского толка и членом иранского парламента последних пяти созывов. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, однако вышел в финал впервые лишь на выборах, проходящих в этом году: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов). Его конкурент - представитель консервативного крыла иранской политики, 58-летний Саид Джалили, член Стратегического совета Ирана по международным отношениям, действительный член Совета по определению политической целесообразности и представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности, в котором он некоторое время занимал также пост секретаря. В его послужном списке - пост замглавы МИД Ирана в департаменте Европы и США и руководство в течение шести лет командой, ведущей переговоры по ядерной сделке. Сегодняшние выборы - уже третья для Джалили попытка стать президентом Ирана: в 2013 году политик занял третье место, набрав более 4 миллионов голосов, а в 2021 снял свою кандидатуру до голосования в пользу выигравшего те выборы и ныне покойного президента Раиси. Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана. Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От того, кто именно станет новым президентом исламской республики, будут зависеть дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москва неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся, независимо от исхода выборов. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом. В России выборы президента Ирана проходят в нескольких городах. Помимо Москвы, голосование организовано в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, где есть иранские генконсульства, а также Чебоксарах, где нет иранского диппредставительства.
https://ria.ru/20240704/diplomatiya-1957079228.html
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в мире, иран, россия, восток, саид джалили, масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, Восток, Саид Джалили, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
В Иране назвали задачу нового президента

Мотаххари: новый президент Ирана должен создать баланс между Востоком и Западом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГолосование на внеочередных президентских выборах в резиденции посла Ирана в Москве
Голосование на внеочередных президентских выборах в резиденции посла Ирана в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Голосование на внеочередных президентских выборах в резиденции посла Ирана в Москве. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 5 июл – РИА Новости. Создание баланса в отношениях Ирана со странами Востока и Запада - одна из задач, которую необходимо решить новому президенту страны, рассказал РИА Новости иранский политик, представитель ряда созывов парламента Али Мотаххари.
Второй тур голосования на внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в мае в результате авиакатастрофы президента Эбрахима Раиси, проходит в Иране. Граждане страны выбирают нового президента, отдавая свой голос за одного из двух кандидатов – лидера первого тура голосования, реформатора Масуда Пезешкиана, получившего более 10,4 из 24,5 миллиона засчитанных голосов, или его конкурента, представителя консервативного крыла Саида Джалили, набравшего в первом туре примерно на миллион голосов меньше.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Межгосударственные отношения России и Ирана
4 июля, 02:29
"Одной из задач, стоящих перед будущим президентом (Ирана - ред.), является создание баланса во внешней политике между Востоком и Западом... Чтобы у нас был выбор: если мы захотим реализовать какой-нибудь проект, мы получали бы предложения и из России, и из Китая, и из Европы, и не были бы вынуждены работать лишь с (какой-либо - ред.) одной стороной", - ответил Мотаххари на вопрос агентства о том, какие самые важные задачи будут стоять перед новым президентом исламской республики.
Масуд Пезешкиан, которому сейчас 69 лет, является политиком реформистского толка и членом иранского парламента последних пяти созывов. Врач по специальности, он занимал пост министра здравоохранения и медицинского образования Ирана во время второго президентского срока Мохаммада Хатами (2001-2005). Кандидат ранее дважды принимал участие в борьбе за президентское кресло, однако вышел в финал впервые лишь на выборах, проходящих в этом году: 12 лет назад он решил покинуть предвыборную гонку самостоятельно, а на выборах 2021 года его кандидатура не получила одобрение Наблюдательного совета Ирана (высшая палата парламента, осуществляющая надзор за проведением выборов).
Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности главы исполнительной власти Исламской Республики Иран Мохаммад Мохбер во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Отношения России и Ирана носят дружеский характер, заявил Путин
4 июля, 11:50
Его конкурент - представитель консервативного крыла иранской политики, 58-летний Саид Джалили, член Стратегического совета Ирана по международным отношениям, действительный член Совета по определению политической целесообразности и представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности, в котором он некоторое время занимал также пост секретаря. В его послужном списке - пост замглавы МИД Ирана в департаменте Европы и США и руководство в течение шести лет командой, ведущей переговоры по ядерной сделке. Сегодняшние выборы - уже третья для Джалили попытка стать президентом Ирана: в 2013 году политик занял третье место, набрав более 4 миллионов голосов, а в 2021 снял свою кандидатуру до голосования в пользу выигравшего те выборы и ныне покойного президента Раиси.
Первый тур голосования на президентских выборах состоялся в Иране неделю назад, 28 июня. Избирательные участки были открыты с 7.30 мск до 23.30 мск. Явка избирателей в тот день составила около 40%. По результатам было подсчитано 24,5 миллиона голосов, отданных избирателями на более чем 58 тысячах избирательных участков в 482 областях Ирана.
Тегеран перед президентскими выборами - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Эксперт рассказал, что решается на выборах в Иране
27 июня, 18:24
Президент занимает в структуре государственной власти Ирана второе место после Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, осуществляя реализацию всех программ государственного развития и общей внешнеполитической линии Ирана. От того, кто именно станет новым президентом исламской республики, будут зависеть дальнейшие перспективы развития отношений Ирана как с Россией, так и с западными странами. В этой связи Тегеран и Москва неоднократно подчеркивали, что их отношения не изменятся, независимо от исхода выборов. При этом некоторые иранские высшие государственные лица не исключают и развития отношений исламской республики с Западом.
В России выборы президента Ирана проходят в нескольких городах. Помимо Москвы, голосование организовано в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани, где есть иранские генконсульства, а также Чебоксарах, где нет иранского диппредставительства.
Женщина голосует на президентских выборах в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Процедура выборов президента Ирана
Вчера, 00:43
 
В миреИранРоссияВостокСаид ДжалилиМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
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