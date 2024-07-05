https://ria.ru/20240705/iran-1957024777.html

Процедура выборов президента Ирана

Процедура выборов президента Ирана - РИА Новости, 05.07.2024

Процедура выборов президента Ирана

Согласно Конституции Исламской республики Иран (1989), президент является вторым высшим официальным лицом после верховного лидера страны. Он отвечает за... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T00:43

2024-07-05T00:43

2024-07-05T00:43

справки

иран

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Согласно Конституции Исламской республики Иран (1989), президент является вторым высшим официальным лицом после верховного лидера страны. Он отвечает за выполнение Конституции и руководит исполнительной властью во всех сферах, кроме тех, которые отнесены к непосредственному ведению лидера страны.19 мая 2024 года вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. По данным агентства IRNA, причиной произошедшего стала техническая неисправность. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели главы государства и его делегации. Согласно статье 131 Конституции Ирана, в случае смерти или недееспособности главы государства и передачи его обязанностей первому вице-президенту новые выборы проводятся в течение 50 дней.Продолжительность президентской кампании составляет в общей сложности тридцать дней со дня издания приказа о начале выборов и до дня подведения итогов голосования.Срок полномочий президента – 4 года. Одно и то же лицо не может занимать пост президента Ирана более двух сроков подряд.Согласно тексту Конституции, президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: "иранское происхождение, гражданство Ирана, распорядительность и организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы Исламской Республики и принадлежность к официальной религии страны".Иранское законодательство требует, чтобы кандидаты были в возрасте от 40 до 75 лет, не были ограничены в правах, имели как минимум степень магистра и четырехлетний опыт работы в государственном управлении или смежных областях, не были судимы.В соответствии с Конституцией, ответственность по контролю за выборами президента Ирана лежит на Совете стражей Конституции.Срок выдвижения кандидатов в президенты составляет пять дней со дня публикации приказа о начале выборов. Кандидаты должны быть проверены Советом стражей, органом из двенадцати членов, состоящим из шести священнослужителей (выбираемых верховным лидером Ирана) и шести юристов (предложенных главой судебной системы Ирана и одобренных парламентом).Срок проверки кандидатов составляет пять дней. В случае необходимости, Совет стражей может продлить его максимум еще на пять дней.Если после истечения установленного законом срока будут получены доказательства, подтверждающие неправомочность кандидата в президенты, об этом будет объявлено общественности министерством внутренних дел.Предвыборная агитация кандидатов в президенты официально начинается со дня объявления их имен министерством внутренних дел и заканчивается не позднее, чем за 24 часа до начала голосования.В случае смерти одного из кандидатов в течение 10 дней до голосования выборы откладываются на две недели. Также в случае смерти одного из кандидатов между первым и вторым турами выборов выборы переносятся на две недели.Право голосовать имеют все дееспособные граждане Ирана старше 18 лет.Голосование внутри страны и за ее пределами проводится в один день, в пятницу, его продолжительность составляет 10 часов, при необходимости голосование может быть продлено.Участники голосования должны иметь при себе свидетельство о рождении и национальное удостоверение.Президент избирается абсолютным большинством голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не сможет набрать такое большинство в первом туре, голосование состоится во второй раз в пятницу на следующей неделе.Во втором туре примут участие только два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Однако, если некоторые из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре, снимут свою кандидатуру с выборов, окончательный выбор будет сделан между двумя кандидатами, набравшими большее количество голосов, чем все остальные кандидаты.Избранный президент утверждается Верховным лидером. Затем непосредственно перед началом президентского срока проводится церемония приведения к присяге.Голосование на президентских выборах состоялось в Иране 28 июня 2024 года.По итогам первого тура ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. 5 июля 2024 года состоится второй тур выборов президента Ирана.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, иран