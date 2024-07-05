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Еще 15 тысяч "умных" камер будут следить за чистотой в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:11 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ija-proekt-1957634285.html
Еще 15 тысяч "умных" камер будут следить за чистотой в Подмосковье
Еще 15 тысяч "умных" камер будут следить за чистотой в Подмосковье - РИА Новости, 05.07.2024
Еще 15 тысяч "умных" камер будут следить за чистотой в Подмосковье
К подмосковному ИИ-проекту "Чистая территория" в июне подключили еще 15 тысяч камер системы "Безопасный регион", сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:11
2024-07-05T13:11
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. К подмосковному ИИ-проекту "Чистая территория" в июне подключили еще 15 тысяч камер системы "Безопасный регион", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В подмосковных дворах с августа 2023 года осуществляется нейроконтроль чистоты и порядка. На момент запуска к проекту "Чистая территория" было подключено 1,7 тысячи видеокамер, сейчас их число превышает 21 тысячу", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что с помощью искусственного интеллекта выявлено больше 37 тысяч нарушений порядка, поэтому расширение ИИ-практики продолжается. В рамках проекта "Чистая территория" нейросеть находит на улицах Подмосковья граффити, смет, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения. ИИ проводит анализ фотографий с камер "Безопасного региона" дважды в сутки. Если обнаружены нарушения система автоматически ставит задачу на их устранение ответственной организации. Данный проект запущен совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
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Новости Подмосковья, ЖКХ, Московская область (Подмосковье), ИИ, Искусственный интеллект (ИИ)

Еще 15 тысяч "умных" камер будут следить за чистотой в Подмосковье

© Фото : Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской областиЕще 15 тысяч "умных" камер будут следить за чистотой в Подмосковье
Еще 15 тысяч умных камер будут следить за чистотой в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
Еще 15 тысяч "умных" камер будут следить за чистотой в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. К подмосковному ИИ-проекту "Чистая территория" в июне подключили еще 15 тысяч камер системы "Безопасный регион", сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"В подмосковных дворах с августа 2023 года осуществляется нейроконтроль чистоты и порядка. На момент запуска к проекту "Чистая территория" было подключено 1,7 тысячи видеокамер, сейчас их число превышает 21 тысячу", – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что с помощью искусственного интеллекта выявлено больше 37 тысяч нарушений порядка, поэтому расширение ИИ-практики продолжается.
В рамках проекта "Чистая территория" нейросеть находит на улицах Подмосковья граффити, смет, листовки, мусор, ямы, нерабочие фонари и другие нарушения. ИИ проводит анализ фотографий с камер "Безопасного региона" дважды в сутки. Если обнаружены нарушения система автоматически ставит задачу на их устранение ответственной организации.
Данный проект запущен совместно с министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
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Новости ПодмосковьяЖКХМосковская область (Подмосковье)ИИИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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