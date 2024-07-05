ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа
ХАМАС отвергло планы по вводу иностранных войск в Газу под каким-либо предлогом
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 5 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа под каким-либо предлогом.
"Мы в ХАМАС подтверждаем неприятие каких-либо планов, проектов или предложений, направленных на обход палестинской воли по поводу будущего сектора Газа, и отвергаем какие-либо заявления или позиции в поддержку планов по вводу иностранных войск в сектор под каким-либо названием или предлогом", - сообщается в заявлении ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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