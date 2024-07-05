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ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа - РИА Новости, 05.07.2024
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17:27 05.07.2024 (обновлено: 17:28 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/hamas-1957730910.html
ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа
ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа - РИА Новости, 05.07.2024
ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа
Палестинское движение ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа под каким-либо предлогом. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:27
2024-07-05T17:28
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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КАИР, 5 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа под каким-либо предлогом. "Мы в ХАМАС подтверждаем неприятие каких-либо планов, проектов или предложений, направленных на обход палестинской воли по поводу будущего сектора Газа, и отвергаем какие-либо заявления или позиции в поддержку планов по вводу иностранных войск в сектор под каким-либо названием или предлогом", - сообщается в заявлении ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240705/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
израиль
рафах (провинция)
сектор газа
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа

ХАМАС отвергло планы по вводу иностранных войск в Газу под каким-либо предлогом

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 5 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа под каким-либо предлогом.
"Мы в ХАМАС подтверждаем неприятие каких-либо планов, проектов или предложений, направленных на обход палестинской воли по поводу будущего сектора Газа, и отвергаем какие-либо заявления или позиции в поддержку планов по вводу иностранных войск в сектор под каким-либо названием или предлогом", - сообщается в заявлении ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
 
В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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