https://ria.ru/20240705/hamas-1957730910.html

ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа

ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа - РИА Новости, 05.07.2024

ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа

Палестинское движение ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа под каким-либо предлогом. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:27

2024-07-05T17:27

2024-07-05T17:28

в мире

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рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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КАИР, 5 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о неприятии планов по вводу иностранных войск в сектор Газа под каким-либо предлогом. "Мы в ХАМАС подтверждаем неприятие каких-либо планов, проектов или предложений, направленных на обход палестинской воли по поводу будущего сектора Газа, и отвергаем какие-либо заявления или позиции в поддержку планов по вводу иностранных войск в сектор под каким-либо названием или предлогом", - сообщается в заявлении ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 87 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240705/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа