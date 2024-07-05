https://ria.ru/20240705/gruzija-1957751416.html
Грузия будет сотрудничать с США, несмотря на перенос учений, заявили в МО
Грузия будет сотрудничать с США, несмотря на перенос учений, заявили в МО - РИА Новости, 05.07.2024
Грузия будет сотрудничать с США, несмотря на перенос учений, заявили в МО
Грузия будет сотрудничать с США, несмотря на перенос американской стороной совместных военных учений "Достойный партнер", говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:39
2024-07-05T18:39
2024-07-05T19:45
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ТБИЛИСИ, 5 июл – РИА Новости. Грузия будет сотрудничать с США, несмотря на перенос американской стороной совместных военных учений "Достойный партнер", говорится в заявлении пресс-службы грузинского министерства обороны. Ранее в Пентагоне заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа. "У минобороны США и минобороны Грузии есть взаимовыгодные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Несмотря на перенос сроков учений, указанные выше форматы продолжаются, в том числе подготовка к многонациональному учению "Сильный дух 2025",- отмечено в заявлении. Минобороны Грузии также выразило сожаление в связи с решением американской стороны."Международные учения, в том числе "Достойный партнер 2024", выгодны как Грузии, так и США и участвующим в них странам-партнерам, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию способностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению оперативной совместимости", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240621/gruziya-1954410501.html
https://ria.ru/20231108/gruziya-1908264078.html
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в мире, грузия, сша, министерство обороны сша
В мире, Грузия, США, Министерство обороны США
Грузия будет сотрудничать с США, несмотря на перенос учений, заявили в МО
Минобороны Грузии: страна будет сотрудничать с США, несмотря на перенос учений
ТБИЛИСИ, 5 июл – РИА Новости. Грузия будет сотрудничать с США, несмотря на перенос американской стороной совместных военных учений "Достойный партнер", говорится в заявлении пресс-службы грузинского министерства обороны.
Ранее в Пентагоне
заявили, что США на неопределенный срок отложили совместные военные учения с Грузией в связи с пересмотром двусторонних отношений. Учения планировались на 25 июля – 6 августа.
"У минобороны США и минобороны Грузии есть взаимовыгодные форматы сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Несмотря на перенос сроков учений, указанные выше форматы продолжаются, в том числе подготовка к многонациональному учению "Сильный дух 2025",- отмечено в заявлении.
Минобороны Грузии также выразило сожаление в связи с решением американской стороны.
"Международные учения, в том числе "Достойный партнер 2024", выгодны как Грузии, так и США и участвующим в них странам-партнерам, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию способностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению оперативной совместимости", - говорится в заявлении.