ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования
© Фото : ЦИК Беларуси/TelegramВстреча заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева с председателем ЦИК республики Беларусь Игорем Карпенко
Встреча заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева с председателем ЦИК республики Беларусь Игорем Карпенко
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко встретился в Москве с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым, стороны в том числе обсудили практику электронного голосования, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ЦИК.
"В ЦИК России прошла встреча Игоря Карпенко с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым… Булаев рассказал о результатах применения дистанционного электронного голосования на выборах президента России в 2024 году, планах по совершенствованию данного метода голосования и его защите от внешнего вмешательства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК республики.
Отмечается, что на встрече была обсуждена повестка дня предстоящего заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ. "Карпенко также рассказал о планируемом в сентябре проведении в Минске международного электорального форума, ключевыми событиями которого станут заседание Консультативного совета и международная научно-практическая конференция", - говорится в сообщении.
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