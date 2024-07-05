https://ria.ru/20240705/golosovanie-1957686193.html

ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования

ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования - РИА Новости, 05.07.2024

ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования

Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко встретился в Москве с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым, стороны в том числе обсудили... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:17

2024-07-05T15:17

2024-07-05T15:17

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россия

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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко встретился в Москве с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым, стороны в том числе обсудили практику электронного голосования, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ЦИК. "В ЦИК России прошла встреча Игоря Карпенко с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым… Булаев рассказал о результатах применения дистанционного электронного голосования на выборах президента России в 2024 году, планах по совершенствованию данного метода голосования и его защите от внешнего вмешательства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК республики. Отмечается, что на встрече была обсуждена повестка дня предстоящего заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ. "Карпенко также рассказал о планируемом в сентябре проведении в Минске международного электорального форума, ключевыми событиями которого станут заседание Консультативного совета и международная научно-практическая конференция", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231207/vybory-1914283400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, москва, игорь карпенко, николай булаев, снг