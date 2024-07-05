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ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования - РИА Новости, 05.07.2024
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15:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/golosovanie-1957686193.html
ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования
ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования - РИА Новости, 05.07.2024
ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования
Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко встретился в Москве с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым, стороны в том числе обсудили... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:17
2024-07-05T15:17
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко встретился в Москве с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым, стороны в том числе обсудили практику электронного голосования, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ЦИК. "В ЦИК России прошла встреча Игоря Карпенко с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым… Булаев рассказал о результатах применения дистанционного электронного голосования на выборах президента России в 2024 году, планах по совершенствованию данного метода голосования и его защите от внешнего вмешательства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК республики. Отмечается, что на встрече была обсуждена повестка дня предстоящего заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ. "Карпенко также рассказал о планируемом в сентябре проведении в Минске международного электорального форума, ключевыми событиями которого станут заседание Консультативного совета и международная научно-практическая конференция", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, москва, игорь карпенко, николай булаев, снг
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Игорь Карпенко, Николай Булаев, СНГ

ЦИК Белоруссии и России обсудили практику электронного голосования

© Фото : ЦИК Беларуси/TelegramВстреча заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева с председателем ЦИК республики Беларусь Игорем Карпенко
Встреча заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева с председателем ЦИК республики Беларусь Игорем Карпенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : ЦИК Беларуси/Telegram
Встреча заместителя председателя ЦИК России Николая Булаева с председателем ЦИК республики Беларусь Игорем Карпенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Глава Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко встретился в Москве с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым, стороны в том числе обсудили практику электронного голосования, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского ЦИК.
"В ЦИК России прошла встреча Игоря Карпенко с заместителем председателя ЦИК России Николаем Булаевым… Булаев рассказал о результатах применения дистанционного электронного голосования на выборах президента России в 2024 году, планах по совершенствованию данного метода голосования и его защите от внешнего вмешательства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦИК республики.
Отмечается, что на встрече была обсуждена повестка дня предстоящего заседания Консультативного совета руководителей избирательных органов государств - участников СНГ. "Карпенко также рассказал о планируемом в сентябре проведении в Минске международного электорального форума, ключевыми событиями которого станут заседание Консультативного совета и международная научно-практическая конференция", - говорится в сообщении.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМоскваИгорь КарпенкоНиколай БулаевСНГ
 
 
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