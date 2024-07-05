https://ria.ru/20240705/frantsiya-1957627895.html

Во Франции сообщили о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент

Во Франции сообщили о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент - РИА Новости, 05.07.2024

Во Франции сообщили о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент

Французские полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:51

2024-07-05T12:51

2024-07-05T12:51

в мире

франция

жеральд дарманен

парламентские выборы во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1e/1956447727_0:256:3070:1983_1920x0_80_0_0_fca0fc1592ccc66275fea621b26ee511.jpg

ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Французские полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. "Эта кампания была короткой, всего три недели, и между тем мы зафиксировали уже 51 акт нападения на кандидатов, их заместителей или партийных активистов. И я даже не считаю словесные оскорбления. Это физическая агрессия, зачастую приводящая к очень серьёзным последствиям. Люди оказываются в больницах ", - сообщил министр в эфире радиостанции RMC. Дарманен сообщил, что нападения совершали как на членов правой партии "Национальное объединение", так и на политиков левых взглядов. По его словам, было произведено более 30 задержаний. Министр выразил надежду, что наказание будет самым жёстким. В частности, несколько человек напали на официального представителя правительства Франции Приску Тевено и активистов президентской партии "Возрождение", когда те расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов в стране. Также в конце июня нападение было совершено на 68-летнего кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" Эрве Брея, который был госпитализирован. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15%. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240705/ischeznovenie-1957543111.html

https://ria.ru/20240705/le_pen-1957623126.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, жеральд дарманен, парламентские выборы во франции