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Во Франции сообщили о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент - РИА Новости, 05.07.2024
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12:51 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/frantsiya-1957627895.html
Во Франции сообщили о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент
Во Франции сообщили о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент - РИА Новости, 05.07.2024
Во Франции сообщили о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент
Французские полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:51
2024-07-05T12:51
в мире
франция
жеральд дарманен
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Французские полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен. "Эта кампания была короткой, всего три недели, и между тем мы зафиксировали уже 51 акт нападения на кандидатов, их заместителей или партийных активистов. И я даже не считаю словесные оскорбления. Это физическая агрессия, зачастую приводящая к очень серьёзным последствиям. Люди оказываются в больницах ", - сообщил министр в эфире радиостанции RMC. Дарманен сообщил, что нападения совершали как на членов правой партии "Национальное объединение", так и на политиков левых взглядов. По его словам, было произведено более 30 задержаний. Министр выразил надежду, что наказание будет самым жёстким. В частности, несколько человек напали на официального представителя правительства Франции Приску Тевено и активистов президентской партии "Возрождение", когда те расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов в стране. Также в конце июня нападение было совершено на 68-летнего кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" Эрве Брея, который был госпитализирован. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15%. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
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в мире, франция, жеральд дарманен, парламентские выборы во франции
В мире, Франция, Жеральд Дарманен, Парламентские выборы во Франции
Во Франции сообщили о 51 нападении на кандидатов на выборы в парламент

МВД Франции зафиксировало 51 нападение во время избирательной кампании

© AP Photo / Jeremias GonzalezИзбирательный участок в Ренне, Франция
Избирательный участок в Ренне, Франция - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Избирательный участок в Ренне, Франция . Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Французские полицейские зафиксировали 51 нападение во время избирательной кампании перед внеочередными выборами в парламент, сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.
"Эта кампания была короткой, всего три недели, и между тем мы зафиксировали уже 51 акт нападения на кандидатов, их заместителей или партийных активистов. И я даже не считаю словесные оскорбления. Это физическая агрессия, зачастую приводящая к очень серьёзным последствиям. Люди оказываются в больницах ", - сообщил министр в эфире радиостанции RMC.
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Дарманен сообщил, что нападения совершали как на членов правой партии "Национальное объединение", так и на политиков левых взглядов. По его словам, было произведено более 30 задержаний. Министр выразил надежду, что наказание будет самым жёстким.
В частности, несколько человек напали на официального представителя правительства Франции Приску Тевено и активистов президентской партии "Возрождение", когда те расклеивали плакаты в департаменте О-де-Сен перед вторым туром парламентских выборов в стране.
Также в конце июня нападение было совершено на 68-летнего кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" Эрве Брея, который был госпитализирован.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15%. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.
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В миреФранцияЖеральд ДарманенПарламентские выборы во Франции
 
 
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