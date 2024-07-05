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СМИ: в Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев - РИА Новости, 05.07.2024
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18:45 05.07.2024 (обновлено: 18:49 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/finlyandiya-1957754257.html
СМИ: в Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев
СМИ: в Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев - РИА Новости, 05.07.2024
СМИ: в Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев
Конституционный комитет снова одобрил закон о выдворении беженцев, парламент Финляндии проведет голосование по закону на следующей неделе, сообщает общественный РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:45
2024-07-05T18:49
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Конституционный комитет снова одобрил закон о выдворении беженцев, парламент Финляндии проведет голосование по закону на следующей неделе, сообщает общественный вещатель Yle. Правительство Финляндии ранее передало в парламент законопроект об ограничении приема просителей убежища и их выдворении. По словам финских властей, введение этого закона позволит в дальнейшем открыть границу с Россией. Законопроект уже был одобрен конституционным комитетом и поступит на рассмотрение парламента после утверждения в административном комитете. Согласно Yle, в законопроект внесли изменения, касавшиеся правовой защиты беженцев. Отмечается, что парламент проведет голосование по поводу закона на следующей неделе. "Конституционный комитет парламента сегодня, 5 июля, вновь рассмотрел спорный закон о выдворении (беженцев - ред.)", - сообщает вещатель. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240705/estoniya-1957732125.html
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в мире, россия, финляндия, москва, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Мария Захарова, Дмитрий Песков
СМИ: в Финляндии одобрили закон о выдворении беженцев

Yle: конституционный комитет в Финляндии одобрил закон о выдворении беженцев

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Конституционный комитет снова одобрил закон о выдворении беженцев, парламент Финляндии проведет голосование по закону на следующей неделе, сообщает общественный вещатель Yle.
Правительство Финляндии ранее передало в парламент законопроект об ограничении приема просителей убежища и их выдворении. По словам финских властей, введение этого закона позволит в дальнейшем открыть границу с Россией. Законопроект уже был одобрен конституционным комитетом и поступит на рассмотрение парламента после утверждения в административном комитете.
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Согласно Yle, в законопроект внесли изменения, касавшиеся правовой защиты беженцев. Отмечается, что парламент проведет голосование по поводу закона на следующей неделе.
"Конституционный комитет парламента сегодня, 5 июля, вновь рассмотрел спорный закон о выдворении (беженцев - ред.)", - сообщает вещатель.
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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