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США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море - РИА Новости, 05.07.2024
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17:44 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/filippiny-1957735958.html
США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море
США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море - РИА Новости, 05.07.2024
США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море
Власти Филиппин отклонили предложение США о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море на фоне обострения отношений с Китаем, сообщил глава филиппинских РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:44
2024-07-05T17:44
в мире
китай
филиппины
южно-китайское море
сша
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Филиппин отклонили предложение США о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море на фоне обострения отношений с Китаем, сообщил глава филиппинских вооруженных сил генерал Ромео Браунер агентству Reuters. "Да, конечно, они предлагали нам помощь и спрашивали нас, чем они могут нам помочь… Мы стараемся исчерпать все возможные варианты, которые у нас есть, прежде чем просить о помощи", - заявил Браунер. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.
https://ria.ru/20240618/ssha-1953625636.html
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китай
филиппины
южно-китайское море
сша
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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, сша
В мире, Китай, Филиппины, Южно-Китайское море, США
США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море

Филиппины отклонили предложение США о помощи в Южно-Китайском море

© Фото : United States NavyЮжно-Китайское море
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : United States Navy
Южно-Китайское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Филиппин отклонили предложение США о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море на фоне обострения отношений с Китаем, сообщил глава филиппинских вооруженных сил генерал Ромео Браунер агентству Reuters.
"Да, конечно, они предлагали нам помощь и спрашивали нас, чем они могут нам помочь… Мы стараемся исчерпать все возможные варианты, которые у нас есть, прежде чем просить о помощи", - заявил Браунер.
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Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.
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