https://ria.ru/20240705/filippiny-1957735958.html

США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море

США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море - РИА Новости, 05.07.2024

США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море

Власти Филиппин отклонили предложение США о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море на фоне обострения отношений с Китаем, сообщил глава филиппинских РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:44

2024-07-05T17:44

2024-07-05T17:44

в мире

китай

филиппины

южно-китайское море

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344768_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_32a8460508950a9ebd4f81f3688229b2.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Филиппин отклонили предложение США о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море на фоне обострения отношений с Китаем, сообщил глава филиппинских вооруженных сил генерал Ромео Браунер агентству Reuters. "Да, конечно, они предлагали нам помощь и спрашивали нас, чем они могут нам помочь… Мы стараемся исчерпать все возможные варианты, которые у нас есть, прежде чем просить о помощи", - заявил Браунер. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.

https://ria.ru/20240618/ssha-1953625636.html

https://ria.ru/20240423/vmeshatelstvo-1941670902.html

китай

филиппины

южно-китайское море

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, сша