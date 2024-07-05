https://ria.ru/20240705/filippiny-1957735958.html
США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море
США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море - РИА Новости, 05.07.2024
США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море
Власти Филиппин отклонили предложение США о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море на фоне обострения отношений с Китаем, сообщил глава филиппинских РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:44
2024-07-05T17:44
2024-07-05T17:44
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Филиппин отклонили предложение США о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море на фоне обострения отношений с Китаем, сообщил глава филиппинских вооруженных сил генерал Ромео Браунер агентству Reuters. "Да, конечно, они предлагали нам помощь и спрашивали нас, чем они могут нам помочь… Мы стараемся исчерпать все возможные варианты, которые у нас есть, прежде чем просить о помощи", - заявил Браунер. Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге признал недействительными претензии Пекина и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве. Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право. В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.
https://ria.ru/20240618/ssha-1953625636.html
https://ria.ru/20240423/vmeshatelstvo-1941670902.html
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в мире, китай, филиппины, южно-китайское море, сша
В мире, Китай, Филиппины, Южно-Китайское море, США
США предложили Филиппинам помочь провести операции в Южно-Китайском море
Филиппины отклонили предложение США о помощи в Южно-Китайском море
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Власти Филиппин отклонили предложение США о помощи в проведении операций в Южно-Китайском море на фоне обострения отношений с Китаем, сообщил глава филиппинских вооруженных сил генерал Ромео Браунер агентству Reuters
.
"Да, конечно, они предлагали нам помощь и спрашивали нас, чем они могут нам помочь… Мы стараемся исчерпать все возможные варианты, которые у нас есть, прежде чем просить о помощи", - заявил Браунер.
Между Китаем и Филиппинами, а также другими странами региона ведется территориальный спор по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. Эти острова представляют ценность из-за богатых биоресурсов, стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов
, а также потенциальных запасов нефти и газа. Претензии Китая в Южно-Китайском море были обозначены на карте с девятью пунктирными линиями (также известными как "линия коровьего языка") в 1946 году. В 2016 году суд в Гааге
признал недействительными претензии Пекина
и удовлетворил протест Филиппин в отношении их исключительной экономической зоны. Пекин не участвовал в судебном разбирательстве.
Ситуация в регионе Южно-Китайского моря также часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.
В январе министр обороны Филиппин заявил о намерении усилить военную деятельность с США и их союзниками из-за якобы более "агрессивного" поведения Китая. По его словам, наращивание военных возможностей поможет вносить более эффективный вклад в региональную стабильность. Также в январе главы МИД Филиппин и Китая договорились развивать сотрудничество и спокойно решать инциденты в Южно-Китайском море, чтобы снизить напряженность в регионе.