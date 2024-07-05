В Эстонии введут полный досмотр грузов и автомобилей на границе с Россией
Власти Эстонии усилят надзор за перемещением товаров, попадающих под санкции ЕС
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Эстонии усилят надзор за перемещениями на границе с Россией товаров, попадающих под санкции ЕС, контроль, основанный на оценке рисков, заменят на полный досмотр грузов и автомобилей, сообщает издание Postimees со ссылкой на действующего премьера страны Каю Каллас.
Согласно изданию, решение об усилении надзора за санкционными товарами на пограничной линии приняли в четверг в эстонском правительстве в рамках обсуждения товарообмена на границе между Эстонией и Россией.
"Мы должны быть уверены, что товары, пересекающие наши границы, не попадают под санкции ЕС. Замена нынешнего контроля, основанного на оценке рисков, на полный досмотр грузов и грузовиков даст нам большую уверенность", - цитирует издание Каллас.
Издание отмечает со ссылкой на Каллас, что страна ведет переговоры с Финляндией, Латвией, Литвой и Польшей в целях применения на границах общих требований и процедур. Postimees уточняет, что правительство поручило министерству финансов, МВД и другим ведомствам подготовить план действий по введению полного таможенного контроля на внешней границе ЕС, на выезде из Эстонии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.