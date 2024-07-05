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Эрдоган рассчитывает на скорое прекращение огня в Газе - РИА Новости, 05.07.2024
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14:06 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/erdogan-1957657410.html
Эрдоган рассчитывает на скорое прекращение огня в Газе
Эрдоган рассчитывает на скорое прекращение огня в Газе - РИА Новости, 05.07.2024
Эрдоган рассчитывает на скорое прекращение огня в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что соглашение о прекращении огня в Газе будет достигнуто в "ближайшие несколько дней". РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:06
2024-07-05T14:06
в мире
израиль
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
хамас
моссад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что соглашение о прекращении огня в Газе будет достигнуто в "ближайшие несколько дней". "В процессе, начавшемся после израильских атак на Палестину, произошли новые события. ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня с требованием некоторых поправок. Глава Моссада (израильской разведки – ред.) отправится в Доху. Президент США (Джо) Байден также позвонит (премьеру Израиля Биньямину – ред.) Нетаньяху по этому вопросу. На данном этапе на Израиль должны оказать давление все западные страны. Я надеюсь, что в результате этого давления, будет достигнуто прекращение огня", - заявил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны. Эрдоган сообщил, что обсудил ситуацию в Газе с эмиром Катара в ходе переговоров в четверг в Астане. "Они (катарская сторона – ред.) также оказывают необходимое давление по различным каналам. Мы надеемся, что в результате обращения президента США Байдена к Израилю в ближайшие несколько дней будет достигнуто прекращение огня, и таким образом массовым убийствам, совершенным Израилем в последнее время, будет положен конец", - заявил президент Турции. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 87 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240308/pozitsiya-1931916480.html
https://ria.ru/20240615/erdogan-1953111415.html
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в мире, израиль, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган рассчитывает на скорое прекращение огня в Газе

Эрдоган: соглашение о прекращении огня в Газе будет достигнуто в ближайшие дни

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что соглашение о прекращении огня в Газе будет достигнуто в "ближайшие несколько дней".
"В процессе, начавшемся после израильских атак на Палестину, произошли новые события. ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня с требованием некоторых поправок. Глава Моссада (израильской разведки – ред.) отправится в Доху. Президент США (Джо) Байден также позвонит (премьеру Израиля Биньямину – ред.) Нетаньяху по этому вопросу. На данном этапе на Израиль должны оказать давление все западные страны. Я надеюсь, что в результате этого давления, будет достигнуто прекращение огня", - заявил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Эрдоган обвинил международные организации в молчании о смертях в Газе
8 марта, 16:10
Эрдоган сообщил, что обсудил ситуацию в Газе с эмиром Катара в ходе переговоров в четверг в Астане.
"Они (катарская сторона – ред.) также оказывают необходимое давление по различным каналам. Мы надеемся, что в результате обращения президента США Байдена к Израилю в ближайшие несколько дней будет достигнуто прекращение огня, и таким образом массовым убийствам, совершенным Израилем в последнее время, будет положен конец", - заявил президент Турции.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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15 июня, 14:14
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 87 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
ООН умерла как организация, заявил Эрдоган
29 мая, 12:27
 
В миреИзраильТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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