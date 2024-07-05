Эрдоган рассчитывает на скорое прекращение огня в Газе
Эрдоган: соглашение о прекращении огня в Газе будет достигнуто в ближайшие дни
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что соглашение о прекращении огня в Газе будет достигнуто в "ближайшие несколько дней".
"В процессе, начавшемся после израильских атак на Палестину, произошли новые события. ХАМАС принял проект соглашения о прекращении огня с требованием некоторых поправок. Глава Моссада (израильской разведки – ред.) отправится в Доху. Президент США (Джо) Байден также позвонит (премьеру Израиля Биньямину – ред.) Нетаньяху по этому вопросу. На данном этапе на Израиль должны оказать давление все западные страны. Я надеюсь, что в результате этого давления, будет достигнуто прекращение огня", - заявил турецкий лидер журналистам в самолёте по возвращению из Астаны.
Эрдоган сообщил, что обсудил ситуацию в Газе с эмиром Катара в ходе переговоров в четверг в Астане.
"Они (катарская сторона – ред.) также оказывают необходимое давление по различным каналам. Мы надеемся, что в результате обращения президента США Байдена к Израилю в ближайшие несколько дней будет достигнуто прекращение огня, и таким образом массовым убийствам, совершенным Израилем в последнее время, будет положен конец", - заявил президент Турции.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 38 тысяч человек, пострадали свыше 87 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
ООН умерла как организация, заявил Эрдоган
29 мая, 12:27