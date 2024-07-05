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Движение поездов на участке Павелецкого направления восстановили
Движение поездов на участке Павелецкого направления восстановили - РИА Новости, 05.07.2024
Движение поездов на участке Павелецкого направления восстановили
Движение поездов на участке Белые Столбы – Барыбино в 22.30 мск восстановлено в обе стороны и осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T23:16
2024-07-05T23:16
2024-07-05T23:22
происшествия
московская железная дорога
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке Белые Столбы – Барыбино в 22.30 мск восстановлено в обе стороны и осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге."Движение поездов на участке Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления в 22.30 восстановлено в обе стороны и осуществляется в штатном режиме", — пояснили в компании.Ранее в МЖД сообщили, что на перегоне Павелецкого направления МЖД из-за прохождения грозового фронта в 20.35 мск произошло падение деревьев."МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов", — заключили в МЖД.
https://ria.ru/20240705/pogoda-1957774077.html
https://ria.ru/20240705/taksi-1957790056.html
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происшествия, московская железная дорога
Происшествия, Московская железная дорога
Движение поездов на участке Павелецкого направления восстановили
Движение поездов на участке Павелецкого направления восстановлено в обе стороны
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Движение поездов на участке Белые Столбы – Барыбино в 22.30 мск восстановлено в обе стороны и осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге.
"Движение поездов на участке Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления в 22.30 восстановлено в обе стороны и осуществляется в штатном режиме", — пояснили в компании.
Ранее в МЖД сообщили, что на перегоне Павелецкого направления МЖД из-за прохождения грозового фронта в 20.35 мск произошло падение деревьев.
"МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов", — заключили в МЖД.