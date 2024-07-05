https://ria.ru/20240705/dtp-1957738844.html
Пикап наехал на людей в парке Манхэттена
Пикап наехал на людей в парке Манхэттена - РИА Новости, 05.07.2024
Пикап наехал на людей в парке Манхэттена
В Нью-Йорке пикап наехал на людей в парке Манхэттена, три человека погибли, еще восемь пострадали, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:54
2024-07-05T17:54
2024-07-05T18:26
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке пикап наехал на людей в парке Манхэттена, три человека погибли, еще восемь пострадали, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы. "Двое погибли на месте, еще один скончался позднее", — приводятся в сообщении данные департамента городской полиции.Уточняется, что ДТП произошло в четверг вечером. Автомобиль Ford-150 на высокой скорости въехал на территорию парка Корлирс Хук и сбил группу из 11 человек, праздновавших День независимости. Как рассказал замглавы пожарного департамента Нью-Йорка Майкл Мейерс, четверо из числа пострадавших находились в критическом состоянии. Мэр города Эрик Адамс и глава департамента полиции Джеффри Мэддри заявили, что следователи не считают случившееся терактом. Причиной аварии могло стать вождение в нетрезвом виде, водителя проверяют на содержание алкоголя в крови. По данным ABC News, обвинения виновнику ДТП предъявят в пятницу.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, США
Пикап наехал на людей в парке Манхэттена
В Нью-Йорке 3 человека погибли при наезде пикапа в парке Манхэттена
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
В Нью-Йорке пикап наехал на людей в парке Манхэттена, три человека погибли, еще восемь пострадали, передает телеканал ABC News
со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы.
"Двое погибли на месте, еще один скончался позднее", — приводятся в сообщении данные департамента городской полиции.
Уточняется, что ДТП произошло в четверг вечером. Автомобиль Ford-150 на высокой скорости въехал на территорию парка Корлирс Хук и сбил группу из 11 человек, праздновавших День независимости.
Как рассказал замглавы пожарного департамента Нью-Йорка Майкл Мейерс, четверо из числа пострадавших находились в критическом состоянии.
Мэр города Эрик Адамс и глава департамента полиции Джеффри Мэддри заявили, что следователи не считают случившееся терактом. Причиной аварии могло стать вождение в нетрезвом виде, водителя проверяют на содержание алкоголя в крови.
По данным ABC News, обвинения виновнику ДТП предъявят в пятницу.