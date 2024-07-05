https://ria.ru/20240705/dtp-1957738844.html

Пикап наехал на людей в парке Манхэттена

Пикап наехал на людей в парке Манхэттена - РИА Новости, 05.07.2024

Пикап наехал на людей в парке Манхэттена

В Нью-Йорке пикап наехал на людей в парке Манхэттена, три человека погибли, еще восемь пострадали, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти и... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:54

2024-07-05T17:54

2024-07-05T18:26

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нью-йорк (город)

манхэттен

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке пикап наехал на людей в парке Манхэттена, три человека погибли, еще восемь пострадали, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы. "Двое погибли на месте, еще один скончался позднее", — приводятся в сообщении данные департамента городской полиции.Уточняется, что ДТП произошло в четверг вечером. Автомобиль Ford-150 на высокой скорости въехал на территорию парка Корлирс Хук и сбил группу из 11 человек, праздновавших День независимости. Как рассказал замглавы пожарного департамента Нью-Йорка Майкл Мейерс, четверо из числа пострадавших находились в критическом состоянии. Мэр города Эрик Адамс и глава департамента полиции Джеффри Мэддри заявили, что следователи не считают случившееся терактом. Причиной аварии могло стать вождение в нетрезвом виде, водителя проверяют на содержание алкоголя в крови. По данным ABC News, обвинения виновнику ДТП предъявят в пятницу.

https://ria.ru/20240519/dtp-1946961398.html

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нью-йорк (город)

манхэттен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша