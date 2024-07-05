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Пикап наехал на людей в парке Манхэттена - РИА Новости, 05.07.2024
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17:54 05.07.2024 (обновлено: 18:26 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/dtp-1957738844.html
Пикап наехал на людей в парке Манхэттена
Пикап наехал на людей в парке Манхэттена - РИА Новости, 05.07.2024
Пикап наехал на людей в парке Манхэттена
В Нью-Йорке пикап наехал на людей в парке Манхэттена, три человека погибли, еще восемь пострадали, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:54
2024-07-05T18:26
в мире
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке пикап наехал на людей в парке Манхэттена, три человека погибли, еще восемь пострадали, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы. "Двое погибли на месте, еще один скончался позднее", — приводятся в сообщении данные департамента городской полиции.Уточняется, что ДТП произошло в четверг вечером. Автомобиль Ford-150 на высокой скорости въехал на территорию парка Корлирс Хук и сбил группу из 11 человек, праздновавших День независимости. Как рассказал замглавы пожарного департамента Нью-Йорка Майкл Мейерс, четверо из числа пострадавших находились в критическом состоянии. Мэр города Эрик Адамс и глава департамента полиции Джеффри Мэддри заявили, что следователи не считают случившееся терактом. Причиной аварии могло стать вождение в нетрезвом виде, водителя проверяют на содержание алкоголя в крови. По данным ABC News, обвинения виновнику ДТП предъявят в пятницу.
https://ria.ru/20240519/dtp-1946961398.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, США
Пикап наехал на людей в парке Манхэттена

В Нью-Йорке 3 человека погибли при наезде пикапа в парке Манхэттена

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Нью-Йорке пикап наехал на людей в парке Манхэттена, три человека погибли, еще восемь пострадали, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти и правоохранительные органы.
"Двое погибли на месте, еще один скончался позднее", — приводятся в сообщении данные департамента городской полиции.
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В США шесть человек погибли в ДТП с пикапом и мини-фургоном
19 мая, 05:46
Уточняется, что ДТП произошло в четверг вечером. Автомобиль Ford-150 на высокой скорости въехал на территорию парка Корлирс Хук и сбил группу из 11 человек, праздновавших День независимости.
Как рассказал замглавы пожарного департамента Нью-Йорка Майкл Мейерс, четверо из числа пострадавших находились в критическом состоянии.
Мэр города Эрик Адамс и глава департамента полиции Джеффри Мэддри заявили, что следователи не считают случившееся терактом. Причиной аварии могло стать вождение в нетрезвом виде, водителя проверяют на содержание алкоголя в крови.
По данным ABC News, обвинения виновнику ДТП предъявят в пятницу.
Автомобиль врезался в ворота Белого дома в Вашингтоне. 5 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Вашингтоне автомобиль врезался в ограду Белого дома
5 мая, 12:15
 
В миреНью-Йорк (город)МанхэттенСША
 
 
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