https://ria.ru/20240705/drony-1957539292.html

Российские десантники пресекли попытку переправки ДРГ на левый берег Днепра

Российские десантники пресекли попытку переправки ДРГ на левый берег Днепра - РИА Новости, 05.07.2024

Российские десантники пресекли попытку переправки ДРГ на левый берег Днепра

Операторы FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" ночью пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:03

2024-07-05T05:03

2024-07-05T05:03

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ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" ночью пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы беспилотников ВДВ группировки войск "Днепр" ведут постоянную разведку позиций ВСУ на правом берегу Днепра. За сутки десантники уничтожили "брошенную фуру", в которой находился продовольственный склад ВСУ. В заброшенном сарае был укрыт боекомплект украинского минометного расчета, а ночью нашим расчетом FPV-дронов была пресечена попытка переправки диверсионно-разведывательной группы противника на левый берег Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Ежедневно операторы беспилотников группировки "Днепр" обнаруживают несколько десятков различных целей для уничтожения, в том числе иностранную военную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника. Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, корректировке огня артиллерии.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность