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Российские десантники пресекли попытку переправки ДРГ на левый берег Днепра
Российские десантники пресекли попытку переправки ДРГ на левый берег Днепра - РИА Новости, 05.07.2024
Российские десантники пресекли попытку переправки ДРГ на левый берег Днепра
Операторы FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" ночью пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:03
2024-07-05T05:03
2024-07-05T05:03
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ГЕНИЧЕСК, 5 июл - РИА Новости. Операторы FPV-дронов российских десантников группировки войск "Днепр" ночью пресекли попытку переправки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Операторы беспилотников ВДВ группировки войск "Днепр" ведут постоянную разведку позиций ВСУ на правом берегу Днепра. За сутки десантники уничтожили "брошенную фуру", в которой находился продовольственный склад ВСУ. В заброшенном сарае был укрыт боекомплект украинского минометного расчета, а ночью нашим расчетом FPV-дронов была пресечена попытка переправки диверсионно-разведывательной группы противника на левый берег Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Ежедневно операторы беспилотников группировки "Днепр" обнаруживают несколько десятков различных целей для уничтожения, в том числе иностранную военную технику, замаскированные блиндажи и укрепленные позиции с живой силой противника. Информация, получаемая с дронов в режиме реального времени, оказывает содействие продвижению штурмовых подразделений, корректировке огня артиллерии.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники пресекли попытку переправки ДРГ на левый берег Днепра
МО: операторы FPV-дронов пресекли попытку переправки ДРГ на левый берег Днепра