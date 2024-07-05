https://ria.ru/20240705/distsiplina-1957738441.html

В Японии потребовали у посла усилить дисциплину американских военных

В Японии потребовали у посла усилить дисциплину американских военных - РИА Новости, 05.07.2024

В Японии потребовали у посла усилить дисциплину американских военных

Заместитель министра иностранных дел Японии Масатака Окано на фоне информации об очередном инциденте с участием американского военнослужащего на Окинаве провел... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:53

2024-07-05T17:53

2024-07-05T17:53

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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Японии Масатака Окано на фоне информации об очередном инциденте с участием американского военнослужащего на Окинаве провел встречу с послом США Рамом Эмануэлем и призвал усилить дисциплину американских военных и предпринять конкретные меры для предотвращения повторения неправомерных действий с их стороны. "В начале встречи замминистра Окано выразил чрезвычайное сожаление в связи с последними арестами и расследованиями сексуальных преступлений, которые связывают с американскими военнослужащими. Господин Окано заявил, что повторные случаи наносят ущерб доверию к американским военным среди местного населения", - отмечается в пресс-релизе японского МИД. В документе также подчеркивается, что японская сторона "призвала США усилить дисциплину среди американских военных и предпринять конкретные и значимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов". "В свою очередь, посол Эмануэль заявил, что он серьезно обеспокоен последними обвинениями в адрес американских военных и выразил сожаление в связи с беспокойством, которое это доставляет местному населению. Посол подтвердил, что США привержены сотрудничеству с местной администрацией и будут содействовать расследованию обвинений, а также намерены привлечь к ответственности осужденных", - говорится в сообщении МИД. Как сообщили ранее японские СМИ, на Окинаве произошел еще один инцидент с участием морского пехотинца США, который предпринял попытку сексуального домогательства к незнакомой местной девушке, за что был арестован. С февраля 2023 года по май 2024 года произошло пять инцидентов сексуального характера - изнасилования и попытки изнасилования - с участием американских военных на Окинаве, но известно о них стало известно только в конце июня. При этом администрация префектуры Окинава также до последнего не была поставлена в известность о произошедшем. Центральные власти пытались объяснить это необходимостью защиты персональной информации, однако губернатор Окинавы Дэнни Тамаки неоднократно заявлял, что известить администрацию можно было, и не разглашая персональные данные пострадавших. Накануне комитет законодательного собрания префектуры Окинава принял резолюцию с заявлением протеста американскому правительству, а Тамаки заявил протест МИД Японии. После каждого случая правительство Японии делало представление послу США и выражало свое глубокое сожаление.

https://ria.ru/20240705/yaponiya-1957693065.html

https://ria.ru/20240629/okinava-1956306850.html

https://ria.ru/20240623/okinava-1954830105.html

окинава

сша

япония

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в мире, окинава, сша, япония