https://ria.ru/20240705/delegatsija-1957621222.html

Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе

Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2024

Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе

В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:30

2024-07-05T12:30

2024-07-05T12:30

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сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает компания. Шахта имени А.Д. Рубана - один из флагманов компании, коллектив предприятия не раз становился лидером различных производственных соревнований и автором мировых и российских рекордов в угледобыче, отмечается в сообщении. Участниками заседания Комитета стали представители стран БРИКС, профильных федеральных министерств и ведомств, энергокомпаний. Как сообщили в пресс-центре администрации Кузбасса, в ходе заседания обсуждены вопросы угольной энергетики в эпоху технологических инноваций, перспективы возобновляемых источников энергии, атомной энергетики, водородные технологии, инновации в нефтегазовой отрасли, а также проект Дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС. "Уголь Кузбасса — энергоноситель, известный во всем мире своим высоким качеством. По прогнозам специалистов, еще несколько десятков лет он продолжит сохранять свое место в энергобалансе, так как является относительно дешевым и безопасным топливом. Сегодня, когда БРИКС — тяжеловес на международной политической арене, очень важно сделать глобальную трансформацию энергосистемы оптимальной для всех — с точки зрения скорости, стоимости и эффективности используемых технологий. Кузбасс готов внести свой вклад в общее дело", — обратился к участникам заседания врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, его слова приводит пресс-центр обладминистрации.

https://ria.ru/20240704/rekord-1957402780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, брикс, илья середюк, сибирская угольная энергетическая компания