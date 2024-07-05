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Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2024
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12:30 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/delegatsija-1957621222.html
Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе
Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2024
Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе
В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:30
2024-07-05T12:30
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает компания. Шахта имени А.Д. Рубана - один из флагманов компании, коллектив предприятия не раз становился лидером различных производственных соревнований и автором мировых и российских рекордов в угледобыче, отмечается в сообщении. Участниками заседания Комитета стали представители стран БРИКС, профильных федеральных министерств и ведомств, энергокомпаний. Как сообщили в пресс-центре администрации Кузбасса, в ходе заседания обсуждены вопросы угольной энергетики в эпоху технологических инноваций, перспективы возобновляемых источников энергии, атомной энергетики, водородные технологии, инновации в нефтегазовой отрасли, а также проект Дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС. "Уголь Кузбасса — энергоноситель, известный во всем мире своим высоким качеством. По прогнозам специалистов, еще несколько десятков лет он продолжит сохранять свое место в энергобалансе, так как является относительно дешевым и безопасным топливом. Сегодня, когда БРИКС — тяжеловес на международной политической арене, очень важно сделать глобальную трансформацию энергосистемы оптимальной для всех — с точки зрения скорости, стоимости и эффективности используемых технологий. Кузбасс готов внести свой вклад в общее дело", — обратился к участникам заседания врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, его слова приводит пресс-центр обладминистрации.
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кемеровская область, брикс, илья середюк, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Кемеровская область, БРИКС, Илья Середюк, Сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК

Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе

© Фото : СУЭКДелегация БРИКС
Делегация БРИКС - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : СУЭК
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает компания.
Шахта имени А.Д. Рубана - один из флагманов компании, коллектив предприятия не раз становился лидером различных производственных соревнований и автором мировых и российских рекордов в угледобыче, отмечается в сообщении.
Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Одно из предприятий СУЭК установило очередной производственный рекорд
4 июля, 15:14
Участниками заседания Комитета стали представители стран БРИКС, профильных федеральных министерств и ведомств, энергокомпаний. Как сообщили в пресс-центре администрации Кузбасса, в ходе заседания обсуждены вопросы угольной энергетики в эпоху технологических инноваций, перспективы возобновляемых источников энергии, атомной энергетики, водородные технологии, инновации в нефтегазовой отрасли, а также проект Дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС.
"Уголь Кузбасса — энергоноситель, известный во всем мире своим высоким качеством. По прогнозам специалистов, еще несколько десятков лет он продолжит сохранять свое место в энергобалансе, так как является относительно дешевым и безопасным топливом. Сегодня, когда БРИКС — тяжеловес на международной политической арене, очень важно сделать глобальную трансформацию энергосистемы оптимальной для всех — с точки зрения скорости, стоимости и эффективности используемых технологий. Кузбасс готов внести свой вклад в общее дело", — обратился к участникам заседания врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, его слова приводит пресс-центр обладминистрации.
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Новости СУЭККемеровская областьБРИКСИлья СередюкСибирская угольная энергетическая компания
 
 
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