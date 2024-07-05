https://ria.ru/20240705/delegatsija-1957621222.html
Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе
Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе - РИА Новости, 05.07.2024
Международная делегация БРИКС посетила предприятие СУЭК в Кузбассе
В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:30
2024-07-05T12:30
2024-07-05T12:30
новости суэк
кемеровская область
брикс
илья середюк
сибирская угольная энергетическая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957618629_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_f7ee3664b5006df52047a27df94c5897.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает компания. Шахта имени А.Д. Рубана - один из флагманов компании, коллектив предприятия не раз становился лидером различных производственных соревнований и автором мировых и российских рекордов в угледобыче, отмечается в сообщении. Участниками заседания Комитета стали представители стран БРИКС, профильных федеральных министерств и ведомств, энергокомпаний. Как сообщили в пресс-центре администрации Кузбасса, в ходе заседания обсуждены вопросы угольной энергетики в эпоху технологических инноваций, перспективы возобновляемых источников энергии, атомной энергетики, водородные технологии, инновации в нефтегазовой отрасли, а также проект Дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС. "Уголь Кузбасса — энергоноситель, известный во всем мире своим высоким качеством. По прогнозам специалистов, еще несколько десятков лет он продолжит сохранять свое место в энергобалансе, так как является относительно дешевым и безопасным топливом. Сегодня, когда БРИКС — тяжеловес на международной политической арене, очень важно сделать глобальную трансформацию энергосистемы оптимальной для всех — с точки зрения скорости, стоимости и эффективности используемых технологий. Кузбасс готов внести свой вклад в общее дело", — обратился к участникам заседания врио губернатора Кузбасса Илья Середюк, его слова приводит пресс-центр обладминистрации.
https://ria.ru/20240704/rekord-1957402780.html
https://ria.ru/20240516/suek-1946460216.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957618629_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_ab4e016e08e6f9144a3b1adc66ceb887.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, брикс, илья середюк, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Кемеровская область, БРИКС, Илья Середюк, Сибирская угольная энергетическая компания
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В рамках работы Комитета старших должностных лиц БРИКС по энергетике международная делегация посетила шахту имени А.Д. Рубана АО "СУЭК-Кузбасс", сообщает компания.
Шахта имени А.Д. Рубана - один из флагманов компании, коллектив предприятия не раз становился лидером различных производственных соревнований и автором мировых и российских рекордов в угледобыче, отмечается в сообщении.
Участниками заседания Комитета стали представители стран БРИКС, профильных федеральных министерств и ведомств, энергокомпаний. Как сообщили в пресс-центре администрации Кузбасса, в ходе заседания обсуждены вопросы угольной энергетики в эпоху технологических инноваций, перспективы возобновляемых источников энергии, атомной энергетики, водородные технологии, инновации в нефтегазовой отрасли, а также проект Дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС.
"Уголь Кузбасса — энергоноситель, известный во всем мире своим высоким качеством. По прогнозам специалистов, еще несколько десятков лет он продолжит сохранять свое место в энергобалансе, так как является относительно дешевым и безопасным топливом. Сегодня, когда БРИКС — тяжеловес на международной политической арене, очень важно сделать глобальную трансформацию энергосистемы оптимальной для всех — с точки зрения скорости, стоимости и эффективности используемых технологий. Кузбасс готов внести свой вклад в общее дело", — обратился к участникам заседания врио губернатора Кузбасса Илья Середюк
, его слова приводит пресс-центр обладминистрации.