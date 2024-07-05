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В Бурятии водитель УАЗа погиб в ДТП - РИА Новости, 05.07.2024
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16:08 05.07.2024 (обновлено: 17:54 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/burjatija-1957702417.html
В Бурятии водитель УАЗа погиб в ДТП
В Бурятии водитель УАЗа погиб в ДТП - РИА Новости, 05.07.2024
В Бурятии водитель УАЗа погиб в ДТП
Водитель УАЗ "Патриот", в котором, по предварительным данным, находились 7 взрослых и 7 детей, погиб в ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:08
2024-07-05T17:54
происшествия
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
патриот
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Водитель УАЗ "Патриот", в котором, по предварительным данным, находились 7 взрослых и 7 детей, погиб в ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МВД республики. По данным полиции, ДТП произошло примерно в 16.00 (11.00 мск) в пятницу. Водитель автомобиля УАЗ "Патриот" 1968 года рождения, следуя по улице Центральной в селе Исинга Еравнинского района, не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на электроопору. &quot;Предварительно установлено, что в автомобиле находились 7 взрослых и 7 детей. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, взрослая пассажирка и двое детей госпитализированы в медицинское учреждение&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства аварии.Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, борт санавиации доставляет сейчас в республиканские медицинские организации троих детей и одного взрослого в тяжелом состоянии. Ещё пятеро взрослых и четверо детей госпитализированы в Еравнинскую центральную районную больницу и находятся под наблюдением медиков.
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происшествия, авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, республика бурятия
Происшествия, Авто, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот, Республика Бурятия
В Бурятии водитель УАЗа погиб в ДТП

Водитель УАЗа, в котором находились 7 взрослых и 7 детей, погиб в ДТП в Бурятии

© Полиция Бурятии/TelegramСотрудник МВД на месте ДТП в селе Исинга в Бурятии
Сотрудник МВД на месте ДТП в селе Исинга в Бурятии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Полиция Бурятии/Telegram
Сотрудник МВД на месте ДТП в селе Исинга в Бурятии
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Водитель УАЗ "Патриот", в котором, по предварительным данным, находились 7 взрослых и 7 детей, погиб в ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МВД республики.
По данным полиции, ДТП произошло примерно в 16.00 (11.00 мск) в пятницу. Водитель автомобиля УАЗ "Патриот" 1968 года рождения, следуя по улице Центральной в селе Исинга Еравнинского района, не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на электроопору.
«

"Предварительно установлено, что в автомобиле находились 7 взрослых и 7 детей. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, взрослая пассажирка и двое детей госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, борт санавиации доставляет сейчас в республиканские медицинские организации троих детей и одного взрослого в тяжелом состоянии. Ещё пятеро взрослых и четверо детей госпитализированы в Еравнинскую центральную районную больницу и находятся под наблюдением медиков.
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ПроисшествияАвтоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)ПатриотРеспублика Бурятия
 
 
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