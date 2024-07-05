https://ria.ru/20240705/burjatija-1957702417.html

В Бурятии водитель УАЗа погиб в ДТП

В Бурятии водитель УАЗа погиб в ДТП - РИА Новости, 05.07.2024

В Бурятии водитель УАЗа погиб в ДТП

Водитель УАЗ "Патриот", в котором, по предварительным данным, находились 7 взрослых и 7 детей, погиб в ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:08

2024-07-05T16:08

2024-07-05T17:54

происшествия

авто

ульяновский автомобильный завод (уаз)

патриот

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Водитель УАЗ "Патриот", в котором, по предварительным данным, находились 7 взрослых и 7 детей, погиб в ДТП в Еравнинском районе Бурятии, сообщила пресс-служба МВД республики. По данным полиции, ДТП произошло примерно в 16.00 (11.00 мск) в пятницу. Водитель автомобиля УАЗ "Патриот" 1968 года рождения, следуя по улице Центральной в селе Исинга Еравнинского района, не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на электроопору. "Предварительно установлено, что в автомобиле находились 7 взрослых и 7 детей. В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия, взрослая пассажирка и двое детей госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства аварии.Как сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, борт санавиации доставляет сейчас в республиканские медицинские организации троих детей и одного взрослого в тяжелом состоянии. Ещё пятеро взрослых и четверо детей госпитализированы в Еравнинскую центральную районную больницу и находятся под наблюдением медиков.

https://ria.ru/20240705/dtp-1957586539.html

республика бурятия

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происшествия, авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот, республика бурятия