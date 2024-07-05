https://ria.ru/20240705/burjatija-1957625456.html
В Бурятии при вынужденной посадке Ан-2 жертв нет
В Бурятии при вынужденной посадке Ан-2 жертв нет - РИА Новости, 05.07.2024
В Бурятии при вынужденной посадке Ан-2 жертв нет
Погибших после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии нет, пострадавшие доставлены в поселок Сосново-Озерск, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:43
2024-07-05T12:43
2024-07-05T16:35
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957710803_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_42855e02d90b7076a6bbd8b05f81a20d.jpg
УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Погибших после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии нет, пострадавшие доставлены в поселок Сосново-Озерск, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "На борту воздушного судна находилось 6 человек. Жертв нет. В настоящее время пострадавшие доставлены в п. Сосново-Озерск. По данному факту Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что самолет Ан-2, выполнявший авиационное патрулирование лесов, совершил аварийную посадку в 30 километрах от населенного пункта Сосново-Озерское в Еравнинском районе в районе автодороги Сосново-Озерск - Могзон.В ЕДДС района РИА Новости сообщили, что шесть человек пострадали, четверо из них получили ушибы. Управление СК на транспорте по данному факту начало проверку. В Забайкальской базе авиационной охраны лесов сообщили, что причиной жесткой посадки самолета стал выброс масла из двигателя из-за высокой температуры.С 1 июля в Бурятии установилась жаркая погода с температурой воздуха до плюс 40 градусов, которая, по данным метеорологов, сохранится до следующей недели.
https://ria.ru/20240528/mi-8-1949023656.html
https://ria.ru/20240630/vertolet-1956472526.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957710803_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_3f8b5622b36dd794f511f41f216dfe2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-2
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2
В Бурятии при вынужденной посадке Ан-2 жертв нет
Транспортная прокуратура: погибших при вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии нет
УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Погибших после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии нет, пострадавшие доставлены в поселок Сосново-Озерск, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«
"На борту воздушного судна находилось 6 человек. Жертв нет. В настоящее время пострадавшие доставлены в п. Сосново-Озерск. По данному факту Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что самолет Ан-2, выполнявший авиационное патрулирование лесов, совершил аварийную посадку в 30 километрах от населенного пункта Сосново-Озерское в Еравнинском районе в районе автодороги Сосново-Озерск - Могзон.
В ЕДДС района РИА Новости сообщили, что шесть человек пострадали, четверо из них получили ушибы. Управление СК на транспорте по данному факту начало проверку. В Забайкальской базе авиационной охраны лесов сообщили, что причиной жесткой посадки самолета стал выброс масла из двигателя из-за высокой температуры.
С 1 июля в Бурятии установилась жаркая погода с температурой воздуха до плюс 40 градусов, которая, по данным метеорологов, сохранится до следующей недели.