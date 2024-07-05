https://ria.ru/20240705/burjatija-1957625456.html

В Бурятии при вынужденной посадке Ан-2 жертв нет

В Бурятии при вынужденной посадке Ан-2 жертв нет - РИА Новости, 05.07.2024

В Бурятии при вынужденной посадке Ан-2 жертв нет

Погибших после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии нет, пострадавшие доставлены в поселок Сосново-Озерск, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:43

2024-07-05T12:43

2024-07-05T16:35

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 5 июл – РИА Новости. Погибших после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии нет, пострадавшие доставлены в поселок Сосново-Озерск, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "На борту воздушного судна находилось 6 человек. Жертв нет. В настоящее время пострадавшие доставлены в п. Сосново-Озерск. По данному факту Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что самолет Ан-2, выполнявший авиационное патрулирование лесов, совершил аварийную посадку в 30 километрах от населенного пункта Сосново-Озерское в Еравнинском районе в районе автодороги Сосново-Озерск - Могзон.В ЕДДС района РИА Новости сообщили, что шесть человек пострадали, четверо из них получили ушибы. Управление СК на транспорте по данному факту начало проверку. В Забайкальской базе авиационной охраны лесов сообщили, что причиной жесткой посадки самолета стал выброс масла из двигателя из-за высокой температуры.С 1 июля в Бурятии установилась жаркая погода с температурой воздуха до плюс 40 градусов, которая, по данным метеорологов, сохранится до следующей недели.

https://ria.ru/20240528/mi-8-1949023656.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ан-2