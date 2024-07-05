https://ria.ru/20240705/britaniya-1957733193.html

Лейбористка Анджела Рэйнер стала вице-премьером Британии

Лейбористка Анджела Рэйнер стала вице-премьером Британии - РИА Новости, 05.07.2024

Лейбористка Анджела Рэйнер стала вице-премьером Британии

Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании в пятницу, назначил своим заместителем второе лицо в партии Анджелу Рэйнер,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:34

2024-07-05T17:34

2024-07-05T17:45

парламентские выборы в британии – 2024

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании в пятницу, назначил своим заместителем второе лицо в партии Анджелу Рэйнер, говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте британского премьера в соцсети X."Достопочтенная Анджела Рейнер, член парламента, назначена министром жилищного строительства, общин и местного самоуправления. Она также будет заместителем премьер-министра", - сказано в сообщении.Кроме того, новым министром финансов в правительстве Стармера станет Рэйчел Ривз, также занимающая высокое положение в партии лейбористов.В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

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парламентские выборы в британии – 2024, кир стармер, карл iii, риши сунак, великобритания, в мире