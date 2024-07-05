Лейбористка Анджела Рэйнер стала вице-премьером Британии
Кир Стармер назначил лейбористку Анджелу Рэйнер вице-премьером Британии
© AP Photo / Jon SuperБританский политик, член Лейбористской партии Анджела Рэйнер
© AP Photo / Jon Super
Британский политик, член Лейбористской партии Анджела Рэйнер. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Лидер лейбористов Кир Стармер, вступивший в должность премьера Великобритании в пятницу, назначил своим заместителем второе лицо в партии Анджелу Рэйнер, говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте британского премьера в соцсети X.
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"Достопочтенная Анджела Рейнер, член парламента, назначена министром жилищного строительства, общин и местного самоуправления. Она также будет заместителем премьер-министра", - сказано в сообщении.
Кроме того, новым министром финансов в правительстве Стармера станет Рэйчел Ривз, также занимающая высокое положение в партии лейбористов.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.