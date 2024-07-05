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Сунак признал победу лейбористов на выборах
Сунак признал победу лейбористов на выборах - РИА Новости, 05.07.2024
Сунак признал победу лейбористов на выборах
Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил лидера лейбористов Кира Стармера с победой на выборах в парламент, его слова приводит телеканал Sky РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T06:47
2024-07-05T06:47
2024-07-05T11:45
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парламентские выборы в британии – 2024
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил лидера лейбористов Кира Стармера с победой на выборах в парламент, его слова приводит телеканал Sky News."Лейбористская партия победила на всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой", — сказал он.Сунак также подтвердил, что покидает пост. Тем не менее он сохранил место в парламенте. А его предшественнице Лиз Трасс это не удалось — она проиграла в округе Юго-Западный Норфолк, уступив лейбористу Терри Джерми.Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одерживает Лейбористская партия.По информации Sky News, после подсчета бюллетеней в 474 избирательных округах лейбористы набирают 331 мандат. На втором месте идут консерваторы с 72 мандатами, на третьем — либеральные демократы с 45. Всего в Великобритании 650 избирательных округов, чтобы добиться парламентского большинства, нужно получить поддержку в 326 из них.Лидер партии, победившей на парламентских выборах, становится премьер-министром и формирует правительство.
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html
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в мире, великобритания, кир стармер, риши сунак, парламентские выборы в британии – 2024
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Риши Сунак, Парламентские выборы в Британии – 2024
Сунак признал победу лейбористов на выборах
Сунак поздравил Стармера с победой на выборах в парламент
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Уходящий премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил лидера лейбористов Кира Стармера с победой на выборах в парламент, его слова приводит телеканал Sky News
.
«
"Лейбористская партия победила на всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой", — сказал он.
Сунак также подтвердил, что покидает пост. Тем не менее он сохранил место в парламенте. А его предшественнице Лиз Трасс это не удалось — она проиграла в округе Юго-Западный Норфолк, уступив лейбористу Терри Джерми.
Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одерживает Лейбористская партия.
По информации Sky News, после подсчета бюллетеней в 474 избирательных округах лейбористы набирают 331 мандат. На втором месте идут консерваторы с 72 мандатами, на третьем — либеральные демократы с 45. Всего в Великобритании 650 избирательных округов, чтобы добиться парламентского большинства, нужно получить поддержку в 326 из них.
Лидер партии, победившей на парламентских выборах, становится премьер-министром и формирует правительство.