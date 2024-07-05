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Эксперт рассказал, к чему приведет победа лейбористов в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
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01:06 05.07.2024 (обновлено: 01:13 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957530217.html
Эксперт рассказал, к чему приведет победа лейбористов в Британии
Эксперт рассказал, к чему приведет победа лейбористов в Британии - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперт рассказал, к чему приведет победа лейбористов в Британии
Победа лейбористов на всеобщих выборах в британский парламент приведет страну к переломному моменту, так как полностью изменится политическая элита, заявил РИА... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:06
2024-07-05T01:13
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Победа лейбористов на всеобщих выборах в британский парламент приведет страну к переломному моменту, так как полностью изменится политическая элита, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. "В Великобритании особая мажоритарная система относительно большинства, которая гласит, что надо просто победить в своем округе, и тогда ты получишь место вне зависимости от того, сколько (голосов - ред.) получили оппоненты. По этой системе лейбористы получат где-то 380-400 мест в парламенте, а всего в парламенте 650 мест. Соответственно, это будет больше половины и это означает, что они сами сформируют свой кабинет министров и будут руководить страной", - сказал Топорнин. По мнению эксперта, в таком случае, закончится "эра 14-летнего правления консерваторов". "Страна будет находиться в переломном моменте, когда сменится политическая элита. Все министры будут заменены, в парламенте будет большинство у лейбористов в ближайшие пять лет. Значит, они смогут принять те законы, которые считают необходимыми. В первую очередь, это социальная поддержка населения, вопросы реформирования экономики налогообложения, болезненная тема миграции", - заключил он.
https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html
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в мире, россия, великобритания, мгимо
В мире, Россия, Великобритания, МГИМО
Эксперт рассказал, к чему приведет победа лейбористов в Британии

Эксперт Топорнин: победа лейбористов приведет Британию к переломному моменту

© AP Photo / Kin CheungВыборы в Британии
Выборы в Британии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Выборы в Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Победа лейбористов на всеобщих выборах в британский парламент приведет страну к переломному моменту, так как полностью изменится политическая элита, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Великобритании особая мажоритарная система относительно большинства, которая гласит, что надо просто победить в своем округе, и тогда ты получишь место вне зависимости от того, сколько (голосов - ред.) получили оппоненты. По этой системе лейбористы получат где-то 380-400 мест в парламенте, а всего в парламенте 650 мест. Соответственно, это будет больше половины и это означает, что они сами сформируют свой кабинет министров и будут руководить страной", - сказал Топорнин.
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По мнению эксперта, в таком случае, закончится "эра 14-летнего правления консерваторов".
"Страна будет находиться в переломном моменте, когда сменится политическая элита. Все министры будут заменены, в парламенте будет большинство у лейбористов в ближайшие пять лет. Значит, они смогут принять те законы, которые считают необходимыми. В первую очередь, это социальная поддержка населения, вопросы реформирования экономики налогообложения, болезненная тема миграции", - заключил он.
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