Рейтинг@Mail.ru
Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске, прооперировали - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/blagoveschensk-1957745270.html
Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске, прооперировали
Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске, прооперировали - РИА Новости, 05.07.2024
Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске, прооперировали
Врачи-травматологи прооперировали 14-летнего подростка, пострадавшего в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, его состояние по-прежнему тяжёлое, сообщает... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:18
2024-07-05T18:18
происшествия
благовещенск
дтп в благовещенске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952925760_1:0:1269:713_1920x0_80_0_0_f4488bd98df0e7a6ee4da9298013f921.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Врачи-травматологи прооперировали 14-летнего подростка, пострадавшего в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, его состояние по-прежнему тяжёлое, сообщает минздрав региона. "Мальчика 14 лет, пострадавшего в ДТП на улице Василенко, планово прооперировали. Операция проведена детскими травматологами Детской областной клинической больницы. Он продолжает находиться в реанимации. Его состояние остается тяжелым, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении. Другую пострадавшую, девушку 19 лет, выписали из Городской клинической больницы. Её планово прооперируют. Состояние ещё одной пострадавшей в ДТП женщины 32 лет не изменилось, она продолжает получать лечение в отделении травматологии. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщало ранее следственное управление Следственного комитета региона. Он находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа. Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания. В пятницу управление Федеральной службы исполнения наказаний Приамурья опровергло РИА Новости информацию, распространившуюся в соцсетях, о самоубийстве водителя.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952972268.html
https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html
https://ria.ru/20240616/avariya-1953245033.html
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952925760_159:0:1110:713_1920x0_80_0_0_095f6fa0a4453f1983ee5adf0b351410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске
Происшествия, Благовещенск, ДТП в Благовещенске
Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске, прооперировали

Врачи прооперировали подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске

© СК РФ Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© СК РФ
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Врачи-травматологи прооперировали 14-летнего подростка, пострадавшего в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, его состояние по-прежнему тяжёлое, сообщает минздрав региона.
"Мальчика 14 лет, пострадавшего в ДТП на улице Василенко, планово прооперировали. Операция проведена детскими травматологами Детской областной клинической больницы. Он продолжает находиться в реанимации. Его состояние остается тяжелым, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении.
Стихийный мемориал на месте ДТП, где пьяный водитель врезался в толпу пешеходов в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на месте ДТП
14 июня, 17:39
Другую пострадавшую, девушку 19 лет, выписали из Городской клинической больницы. Её планово прооперируют. Состояние ещё одной пострадавшей в ДТП женщины 32 лет не изменилось, она продолжает получать лечение в отделении травматологии.
ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщало ранее следственное управление Следственного комитета региона. Он находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа.
Место ДТП, где пьяный водитель совершил наезд на толпу пешеходов в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли в больнице
15 июня, 03:37
Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания.
В пятницу управление Федеральной службы исполнения наказаний Приамурья опровергло РИА Новости информацию, распространившуюся в соцсетях, о самоубийстве водителя.
ДТП с участием минивэна в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Власти рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Благовещенске
16 июня, 15:21
 
ПроисшествияБлаговещенскДТП в Благовещенске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала