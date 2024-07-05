https://ria.ru/20240705/blagoveschensk-1957745270.html

Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске, прооперировали

Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске, прооперировали - РИА Новости, 05.07.2024

Подростка, тяжело пострадавшего в ДТП в Благовещенске, прооперировали

Врачи-травматологи прооперировали 14-летнего подростка, пострадавшего в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, его состояние по-прежнему тяжёлое, сообщает... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:18

2024-07-05T18:18

2024-07-05T18:18

происшествия

благовещенск

дтп в благовещенске

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июл – РИА Новости. Врачи-травматологи прооперировали 14-летнего подростка, пострадавшего в ДТП на пешеходном тротуаре в Благовещенске, его состояние по-прежнему тяжёлое, сообщает минздрав региона. "Мальчика 14 лет, пострадавшего в ДТП на улице Василенко, планово прооперировали. Операция проведена детскими травматологами Детской областной клинической больницы. Он продолжает находиться в реанимации. Его состояние остается тяжелым, без отрицательной динамики", - говорится в сообщении. Другую пострадавшую, девушку 19 лет, выписали из Городской клинической больницы. Её планово прооперируют. Состояние ещё одной пострадавшей в ДТП женщины 32 лет не изменилось, она продолжает получать лечение в отделении травматологии. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. Водитель Евгений Бакарюкин обвиняется "в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", сообщало ранее следственное управление Следственного комитета региона. Он находится в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа. Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания. В пятницу управление Федеральной службы исполнения наказаний Приамурья опровергло РИА Новости информацию, распространившуюся в соцсетях, о самоубийстве водителя.

https://ria.ru/20240614/dtp-1952972268.html

https://ria.ru/20240615/dtp-1953060057.html

https://ria.ru/20240616/avariya-1953245033.html

благовещенск

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происшествия, благовещенск, дтп в благовещенске