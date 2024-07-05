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В Милане оправдали российского бизнесмена по делу о солнечных батареях - РИА Новости, 05.07.2024
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20:35 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/biznesmen-1957773616.html
В Милане оправдали российского бизнесмена по делу о солнечных батареях
В Милане оправдали российского бизнесмена по делу о солнечных батареях - РИА Новости, 05.07.2024
В Милане оправдали российского бизнесмена по делу о солнечных батареях
Апелляционный суд Милана прекратил расследование против бывшего генерального директора международной энергетической компании Avelar Energy Ltd, российского... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:35
2024-07-05T20:35
италия
милан
в мире
россия
происшествия
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РИМ, 5 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Милана прекратил расследование против бывшего генерального директора международной энергетической компании Avelar Energy Ltd, российского бизнесмена Игоря Ахмерова по делу о строительстве солнечных электростанций в Италии, говорится в распоряжении, поступившем в распоряжение РИА новости. По версии следствия, компания Kerself S.p.A, председателем совета директоров которой являлся Ахмеров, и на тот момент входившая в группу компаний Avelar Energy Ltd, допустила неправомерные действия в ходе строительства солнечных электростанций в Италии. Сумма ущерба, по оценкам следователей, составила 56 миллионов евро. В пятницу суд вынес постановление о полном прекращении производства по уголовному делу, возбужденному против Ахмерова и двух его итальянских коллег. "Суд оправдал Игоря Ахмерова и Марко Джорджи за отсутствием состава преступления", - говорится в документе, где также сообщается об отмене прежних решений против ответчиков. Решение по двум другим эпизодам дела было прекращено в связи с истечением сроков исковой давности. "Я благодарен итальянскому правосудию за принятие целого ряда справедливых решений, которые и привели ко вчерашнему прекращению производства. Уголовное преследование окончательно и бесповоротно остановлено. Нам осталось только довести процесс до логического конца и переквалифицировать истечение сроков давности в полное оправдание, чем и займутся мои юристы", - сказал Ахмеров после оглашения решения суда.
https://ria.ru/20240702/biznesmen-1956941226.html
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италия, милан, в мире, россия, происшествия
Италия, Милан, В мире, Россия, Происшествия
В Милане оправдали российского бизнесмена по делу о солнечных батареях

Апелляционный суд Милана прекратил дело против экс-главы Avelar Energy Ахмерова

© РИА Новости / Валерий ЛевитинПрезидент Avelar Energy Group Игорь Ахмеров
Президент Avelar Energy Group Игорь Ахмеров - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
Президент Avelar Energy Group Игорь Ахмеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Милана прекратил расследование против бывшего генерального директора международной энергетической компании Avelar Energy Ltd, российского бизнесмена Игоря Ахмерова по делу о строительстве солнечных электростанций в Италии, говорится в распоряжении, поступившем в распоряжение РИА новости.
По версии следствия, компания Kerself S.p.A, председателем совета директоров которой являлся Ахмеров, и на тот момент входившая в группу компаний Avelar Energy Ltd, допустила неправомерные действия в ходе строительства солнечных электростанций в Италии. Сумма ущерба, по оценкам следователей, составила 56 миллионов евро.
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В пятницу суд вынес постановление о полном прекращении производства по уголовному делу, возбужденному против Ахмерова и двух его итальянских коллег.
"Суд оправдал Игоря Ахмерова и Марко Джорджи за отсутствием состава преступления", - говорится в документе, где также сообщается об отмене прежних решений против ответчиков. Решение по двум другим эпизодам дела было прекращено в связи с истечением сроков исковой давности.
"Я благодарен итальянскому правосудию за принятие целого ряда справедливых решений, которые и привели ко вчерашнему прекращению производства. Уголовное преследование окончательно и бесповоротно остановлено. Нам осталось только довести процесс до логического конца и переквалифицировать истечение сроков давности в полное оправдание, чем и займутся мои юристы", - сказал Ахмеров после оглашения решения суда.
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