https://ria.ru/20240705/biznesmen-1957773616.html

В Милане оправдали российского бизнесмена по делу о солнечных батареях

В Милане оправдали российского бизнесмена по делу о солнечных батареях - РИА Новости, 05.07.2024

В Милане оправдали российского бизнесмена по делу о солнечных батареях

Апелляционный суд Милана прекратил расследование против бывшего генерального директора международной энергетической компании Avelar Energy Ltd, российского... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:35

2024-07-05T20:35

2024-07-05T20:35

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РИМ, 5 июл - РИА Новости. Апелляционный суд Милана прекратил расследование против бывшего генерального директора международной энергетической компании Avelar Energy Ltd, российского бизнесмена Игоря Ахмерова по делу о строительстве солнечных электростанций в Италии, говорится в распоряжении, поступившем в распоряжение РИА новости. По версии следствия, компания Kerself S.p.A, председателем совета директоров которой являлся Ахмеров, и на тот момент входившая в группу компаний Avelar Energy Ltd, допустила неправомерные действия в ходе строительства солнечных электростанций в Италии. Сумма ущерба, по оценкам следователей, составила 56 миллионов евро. В пятницу суд вынес постановление о полном прекращении производства по уголовному делу, возбужденному против Ахмерова и двух его итальянских коллег. "Суд оправдал Игоря Ахмерова и Марко Джорджи за отсутствием состава преступления", - говорится в документе, где также сообщается об отмене прежних решений против ответчиков. Решение по двум другим эпизодам дела было прекращено в связи с истечением сроков исковой давности. "Я благодарен итальянскому правосудию за принятие целого ряда справедливых решений, которые и привели ко вчерашнему прекращению производства. Уголовное преследование окончательно и бесповоротно остановлено. Нам осталось только довести процесс до логического конца и переквалифицировать истечение сроков давности в полное оправдание, чем и займутся мои юристы", - сказал Ахмеров после оглашения решения суда.

https://ria.ru/20240702/biznesmen-1956941226.html

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