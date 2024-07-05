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В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность - РИА Новости, 05.07.2024
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:04
2024-07-05T12:04
2024-07-05T12:05
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа отменен, говорится в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 11.50 мск. Через 6 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгороде и окрестностях отменили ракетную опасность
В Белгороде, районе и Шебекинском округе отменили сигнал ракетной опасности