NYT: администрация Байдена выступила против возобновления ядерных испытаний
NYT: администрация Байдена предупредила о последствиях ядерных испытаний
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и демократы выступают против призыва советников бывшего американского лидера Дональда Трампа возобновить ядерные испытания, сообщает газета New York Times.
В конце июня бывший советник экс-президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для журнала Foreign Affairs призвал к возобновлению американских ядерных испытаний в случае переизбрания Трампа. Он аргументировал это тем, что такая мера якобы поможет США противостоять России и КНР.
"Администрация Байдена и другие демократы предупреждают, что американские (ядерные) испытания могут повлечь за собой цепную реакцию испытаний со стороны других стран. Со временем, добавляют они, возобновление испытаний может привести к гонке ядерных вооружений, которая дестабилизирует глобальный баланс террора и повысит риск войны", - пишет издание.
Бывший министр энергетики США в администрации экс-президента Барака Обамы Эрнест Мониз назвал предложение о возобновлении ядерных испытаний "ужасной идеей". По его мнению, новые испытания не добавят США безопасности.
Аналогичную точку зрения излагает и бывший директор национальной оружейной лаборатории США в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, который считает, что новые испытания – это рискованный компромисс между внутренними приобретениями и глобальными потерями. США, по его словам, потеряют больше, чем их соперники в ядерной сфере.