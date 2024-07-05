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NYT: администрация Байдена выступила против возобновления ядерных испытаний - РИА Новости, 05.07.2024
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18:23 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bayden-1957746729.html
NYT: администрация Байдена выступила против возобновления ядерных испытаний
NYT: администрация Байдена выступила против возобновления ядерных испытаний - РИА Новости, 05.07.2024
NYT: администрация Байдена выступила против возобновления ядерных испытаний
Администрация президента США Джо Байдена и демократы выступают против призыва советников бывшего американского лидера Дональда Трампа возобновить ядерные... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:23
2024-07-05T18:23
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и демократы выступают против призыва советников бывшего американского лидера Дональда Трампа возобновить ядерные испытания, сообщает газета New York Times. В конце июня бывший советник экс-президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для журнала Foreign Affairs призвал к возобновлению американских ядерных испытаний в случае переизбрания Трампа. Он аргументировал это тем, что такая мера якобы поможет США противостоять России и КНР. "Администрация Байдена и другие демократы предупреждают, что американские (ядерные) испытания могут повлечь за собой цепную реакцию испытаний со стороны других стран. Со временем, добавляют они, возобновление испытаний может привести к гонке ядерных вооружений, которая дестабилизирует глобальный баланс террора и повысит риск войны", - пишет издание. Бывший министр энергетики США в администрации экс-президента Барака Обамы Эрнест Мониз назвал предложение о возобновлении ядерных испытаний "ужасной идеей". По его мнению, новые испытания не добавят США безопасности. Аналогичную точку зрения излагает и бывший директор национальной оружейной лаборатории США в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, который считает, что новые испытания – это рискованный компромисс между внутренними приобретениями и глобальными потерями. США, по его словам, потеряют больше, чем их соперники в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957185680.html
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден
NYT: администрация Байдена выступила против возобновления ядерных испытаний

NYT: администрация Байдена предупредила о последствиях ядерных испытаний

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена и демократы выступают против призыва советников бывшего американского лидера Дональда Трампа возобновить ядерные испытания, сообщает газета New York Times.
В конце июня бывший советник экс-президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в статье для журнала Foreign Affairs призвал к возобновлению американских ядерных испытаний в случае переизбрания Трампа. Он аргументировал это тем, что такая мера якобы поможет США противостоять России и КНР.
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"Администрация Байдена и другие демократы предупреждают, что американские (ядерные) испытания могут повлечь за собой цепную реакцию испытаний со стороны других стран. Со временем, добавляют они, возобновление испытаний может привести к гонке ядерных вооружений, которая дестабилизирует глобальный баланс террора и повысит риск войны", - пишет издание.
Бывший министр энергетики США в администрации экс-президента Барака Обамы Эрнест Мониз назвал предложение о возобновлении ядерных испытаний "ужасной идеей". По его мнению, новые испытания не добавят США безопасности.
Аналогичную точку зрения излагает и бывший директор национальной оружейной лаборатории США в Лос-Аламосе Зигфрид Хекер, который считает, что новые испытания – это рискованный компромисс между внутренними приобретениями и глобальными потерями. США, по его словам, потеряют больше, чем их соперники в ядерной сфере.
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