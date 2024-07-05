https://ria.ru/20240705/bagreeva-1957517846.html

Мария Багреева: утвержден реестр общежитий – получателей налоговых льгот

Мария Багреева: утвержден реестр общежитий – получателей налоговых льгот - РИА Новости, 05.07.2024

Мария Багреева: утвержден реестр общежитий – получателей налоговых льгот

Власти Москвы включили в реестр 186 общежитий для получения льготы по налогу на имущество в 2024 году, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T09:15

2024-07-05T09:15

2024-07-05T09:15

мария багреева

москва

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МОСКВА, 5 июля - РИА Новости. Власти Москвы включили в реестр 186 общежитий для получения льготы по налогу на имущество в 2024 году, рассказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Собственникам включенных в реестр жилых помещений предоставляется льгота в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций. Она действует для частных общежитий, введенных в эксплуатацию после 1 января 2020 года, в которых не менее 70% площади используется для проживания студентов и преподавателей вузов, имеющих государственную аккредитацию", – цитирует Багрееву пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.Заммэра добавила, что льгота введена в 2021 году сроком на пять лет, чтобы стимулировать частные инвестиции в строительство общежитий с доступной арендой для студентов и преподавательского состава.В пресс-релизе отмечается, что реестр утверждается ежегодно, при этом в список 2024 года вошли все квартиры, входившие в него на протяжении трех лет, начиная с 2021 года. Заявления на включение в реестр владельцы помещений направляют в департамент экономической политики и развития Москвы, после чего объект проверяют на соответствие необходимым критериям.

https://ria.ru/20240704/faktory-1957392157.html

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мария багреева, москва