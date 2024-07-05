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При атаке дронов на Курскую область пострадали два человека
При атаке дронов на Курскую область пострадали два человека - РИА Новости, 05.07.2024
При атаке дронов на Курскую область пострадали два человека
Два человека получили ранения в Курской области при атаке украинских дронов, их доставили в больницы и оказали помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:12
2024-07-05T12:12
2024-07-05T12:35
курская область
специальная военная операция на украине
суджанский район
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения в Курской области при атаке украинских дронов, их доставили в больницы и оказали помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Противник нанёс удары с помощью дронов по Суджанскому району Курской области днём в пятницу."В Суджанском районе украинские коптеры атаковали автозаправочные станции. В городе Судже в результате сброса был ранен водитель легкового автомобиля. Он доставлен в Суджанскую районную больницу, где ему оказана медицинская помощь", — написал Смирнов.Ещё один украинский коптер, по данным Смирнова, повредил автомобиль и заправку в селе Заолешенка Суджанского района. В результате один человек получил ранение, его доставили в районную больницу. Его машина загорелась, пожарным удалось её оперативно потушить.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дронов на Курскую область пострадали два человека
Два человека получили ранения в Курской области при атаке украинских дронов