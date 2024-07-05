https://ria.ru/20240705/ataka-1957616680.html

При атаке дронов на Курскую область пострадали два человека

При атаке дронов на Курскую область пострадали два человека - РИА Новости, 05.07.2024

При атаке дронов на Курскую область пострадали два человека

Два человека получили ранения в Курской области при атаке украинских дронов, их доставили в больницы и оказали помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:12

2024-07-05T12:12

2024-07-05T12:35

курская область

специальная военная операция на украине

суджанский район

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Два человека получили ранения в Курской области при атаке украинских дронов, их доставили в больницы и оказали помощь, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.Противник нанёс удары с помощью дронов по Суджанскому району Курской области днём в пятницу."В Суджанском районе украинские коптеры атаковали автозаправочные станции. В городе Судже в результате сброса был ранен водитель легкового автомобиля. Он доставлен в Суджанскую районную больницу, где ему оказана медицинская помощь", — написал Смирнов.Ещё один украинский коптер, по данным Смирнова, повредил автомобиль и заправку в селе Заолешенка Суджанского района. В результате один человек получил ранение, его доставили в районную больницу. Его машина загорелась, пожарным удалось её оперативно потушить.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и ударам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

россия

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курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины