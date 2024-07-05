https://ria.ru/20240705/atacms-1957538408.html

Киев использует ракеты ATACMS для запугивания населения, заявили в ВКС

Киев использует ракеты ATACMS для запугивания населения, заявили в ВКС - РИА Новости, 05.07.2024

Киев использует ракеты ATACMS для запугивания населения, заявили в ВКС

Киев применяет ракеты ATACMS не только для нанесения ударов по войскам, но и для запугивания мирного российского населения, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:37

2024-07-05T04:37

2024-07-05T04:37

специальная военная операция на украине

киев

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сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев применяет ракеты ATACMS не только для нанесения ударов по войскам, но и для запугивания мирного российского населения, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрея Семенов. "Они оснащаются кассетными боевыми частями и применяются не только по войскам, но и по гражданским объектам с целью запугивания населения нашей страны", - сказал Семенов журналистам. Он подчеркнул, что поставляемые США оперативно-тактические ракеты ATAСМS летят к объекту удара на высокой скорости - более трех тысяч километров в час, по сложной баллистической траектории с противоракетным маневром на конечном участке.

https://ria.ru/20240705/vsu-1957537721.html

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киев, россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность