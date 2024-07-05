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Киев использует ракеты ATACMS для запугивания населения, заявили в ВКС
Киев использует ракеты ATACMS для запугивания населения, заявили в ВКС - РИА Новости, 05.07.2024
Киев использует ракеты ATACMS для запугивания населения, заявили в ВКС
Киев применяет ракеты ATACMS не только для нанесения ударов по войскам, но и для запугивания мирного российского населения, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:37
2024-07-05T04:37
2024-07-05T04:37
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Киев применяет ракеты ATACMS не только для нанесения ударов по войскам, но и для запугивания мирного российского населения, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрея Семенов. "Они оснащаются кассетными боевыми частями и применяются не только по войскам, но и по гражданским объектам с целью запугивания населения нашей страны", - сказал Семенов журналистам. Он подчеркнул, что поставляемые США оперативно-тактические ракеты ATAСМS летят к объекту удара на высокой скорости - более трех тысяч километров в час, по сложной баллистической траектории с противоракетным маневром на конечном участке.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев использует ракеты ATACMS для запугивания населения, заявили в ВКС
Семенов: Киев использует ракеты ATACMS для запугивания мирного населения России