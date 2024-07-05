https://ria.ru/20240705/artilleriya-1957540451.html

На Ореховском направлении уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ

На Ореховском направлении уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

На Ореховском направлении уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ

Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный бронеавтомобиль с боеприпасами и пехотой ВСУ на ореховском направлении в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:13

2024-07-05T05:13

2024-07-05T05:13

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный бронеавтомобиль с боеприпасами и пехотой ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Средствами разведки было обнаружено замаскированное место стоянки бронеавтомобиля противника. Координаты были незамедлительно переданы артиллеристам. В ходе выполнения боевой задачи расчет навел орудие и беглым огнем нанес удары по выявленной цели", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после попадания из орудия бронемашина противника загорелась, а боекомплект сдетонировал, экипаж и пехота ВСУ, находившиеся внутри машины, уничтожены.

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность