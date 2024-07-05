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На Ореховском направлении уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ
На Ореховском направлении уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
На Ореховском направлении уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ
Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный бронеавтомобиль с боеприпасами и пехотой ВСУ на ореховском направлении в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:13
2024-07-05T05:13
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный бронеавтомобиль с боеприпасами и пехотой ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Средствами разведки было обнаружено замаскированное место стоянки бронеавтомобиля противника. Координаты были незамедлительно переданы артиллеристам. В ходе выполнения боевой задачи расчет навел орудие и беглым огнем нанес удары по выявленной цели", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после попадания из орудия бронемашина противника загорелась, а боекомплект сдетонировал, экипаж и пехота ВСУ, находившиеся внутри машины, уничтожены.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Ореховском направлении уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ
Артиллеристы "Днепра" уничтожили бронеавтомобиль ВСУ на Ореховском направлении
ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный бронеавтомобиль с боеприпасами и пехотой ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Средствами разведки было обнаружено замаскированное место стоянки бронеавтомобиля противника. Координаты были незамедлительно переданы артиллеристам. В ходе выполнения боевой задачи расчет навел орудие и беглым огнем нанес удары по выявленной цели", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что после попадания из орудия бронемашина противника загорелась, а боекомплект сдетонировал, экипаж и пехота ВСУ, находившиеся внутри машины, уничтожены.