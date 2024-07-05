https://ria.ru/20240705/artilleriya-1957539845.html
В Запорожской области уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ
В Запорожской области уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
В Запорожской области уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ
Расчет пушки "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный в лесополосе бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины с личным составом... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:07
2024-07-05T05:07
2024-07-05T05:07
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный в лесополосе бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины с личным составом противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Байкал". "Выполнили нацеливание и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели. После попадания бронемашина противника загорелась, и начал детонировать боекомплект", - сказал офицер. Последующая разведка с БПЛА показала, что в результате удара уничтожены экипаж бронемашины и находившиеся внутри военные. По словам "Байкала", расчеты "Гиацинт-Б" постоянно взаимодействуют с операторами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь артиллерии. "Это в первую очередь пушка - дальность и точность орудия, также надежность. Работаем четко, слаженно, быстро и следим за небом. Отработав, мы уходим в укрытие, расчет, точнее, уходит в укрытие, зря не рискуем. Специализация у нас - контрбатарейная борьба", - рассказал он.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области уничтожили замаскированный бронеавтомобиль ВСУ
Расчет "Гиацинт-Б" уничтожил замаскированный в лесополосе бронеавтомобиль ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Расчет пушки "Гиацинт-Б" 58-й армии группировки войск "Днепр" уничтожил замаскированный в лесополосе бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины с личным составом противника на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер батареи с позывным "Байкал".
"Выполнили нацеливание и беглым огнем нанесли удары по выявленной цели. После попадания бронемашина противника загорелась, и начал детонировать боекомплект", - сказал офицер.
Последующая разведка с БПЛА показала, что в результате удара уничтожены экипаж бронемашины и находившиеся внутри военные.
По словам "Байкала", расчеты "Гиацинт-Б" постоянно взаимодействуют с операторами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь артиллерии.
"Это в первую очередь пушка - дальность и точность орудия, также надежность. Работаем четко, слаженно, быстро и следим за небом. Отработав, мы уходим в укрытие, расчет, точнее, уходит в укрытие, зря не рискуем. Специализация у нас - контрбатарейная борьба", - рассказал он.