https://ria.ru/20240705/artilleristy-1957540629.html

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт дислокации ВСУ

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт дислокации ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили пункт временной дислокации и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:16

2024-07-05T05:16

2024-07-05T05:16

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили пункт временной дислокации и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты временной дислокации и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА, оснащённый тепловизором, обнаружил скопление противника в строениях, координаты цели оперативно передали расчетам самоходных артиллерийских установок "Мста-С", которые и нанесли удары. "Расчеты самоходных гаубица калибра 152-мм "Мста-С" применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ", - отметили в ведомстве. Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

https://ria.ru/20240704/dnr-1957501984.html

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