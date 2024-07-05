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Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт дислокации ВСУ
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт дислокации ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт дислокации ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили пункт временной дислокации и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:16
2024-07-05T05:16
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили пункт временной дислокации и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты временной дислокации и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА, оснащённый тепловизором, обнаружил скопление противника в строениях, координаты цели оперативно передали расчетам самоходных артиллерийских установок "Мста-С", которые и нанесли удары. "Расчеты самоходных гаубица калибра 152-мм "Мста-С" применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ", - отметили в ведомстве. Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Украина
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили пункт дислокации ВСУ

МО: артиллеристы группировки "Север" уничтожили пехоту ВСУ в тыловом районе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили пункт временной дислокации и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные пункты временной дислокации и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что расчет БПЛА, оснащённый тепловизором, обнаружил скопление противника в строениях, координаты цели оперативно передали расчетам самоходных артиллерийских установок "Мста-С", которые и нанесли удары.
"Расчеты самоходных гаубица калибра 152-мм "Мста-С" применяют осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехнике и живой силе ВСУ", - отметили в ведомстве.
Артиллеристы наносят удары по переднему краю и по тыловым позициям противника.
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