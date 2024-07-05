https://ria.ru/20240705/artamonov-1957531578.html
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности - РИА Новости, 05.07.2024
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T01:45
2024-07-05T01:45
2024-07-05T01:48
специальная военная операция на украине
липецкая область
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игорь артамонов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал Артамонов.
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липецкая область, происшествия, россия, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Происшествия, Россия, Игорь Артамонов
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Артамонов: в Липецкой области объявили режим воздушной опасности