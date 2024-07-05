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Армения планирует сменить посла в России - РИА Новости, 05.07.2024
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12:08 05.07.2024 (обновлено: 14:32 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/armenija-1957615837.html
Армения планирует сменить посла в России
Армения планирует сменить посла в России - РИА Новости, 05.07.2024
Армения планирует сменить посла в России
Армения планирует сменить посла в России, заявил спикер парламента страны Ален Симонян на пресс-конференции с членами делегации конгресса США. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:08
2024-07-05T14:32
в мире
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армения
вагаршак арутюнян
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вооруженные силы украины
михаил галузин
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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Армения планирует сменить посла в России, заявил спикер парламента страны Ален Симонян на пресс-конференции с членами делегации конгресса США."Наверное, вы знаете из СМИ, что у нас скоро будет новый посол в России... Кандидатура уже представлена, и мы ждем назначения", — сообщил спикер.При этом Симонян не уточнил имя кандидата.По данным армянских СМИ, власти республики предложили назначить послом депутата от правящей партии "Гражданский договор", предпринимателя Гургена Арсеняна. Действующий глава дипмиссии Вагаршак Арутюнян занимает пост с января 2022 года.Как позднее отметил замглавы МИД России Михаил Галузин, Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене посла, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры. Он добавил, что Россия удовлетворена работой Арутюняна, глава армянской дипмиссии внес большой вклад в развитие двусторонних отношений.На этой неделе Арутюнян совершил рабочую поездку в Белгородскую и Курскую области. В Белгороде делегация посольства возложила цветы к народному мемориалу в память о погибших из-за обстрелов ВСУ мирных жителях. В Курске глава дипмиссии посетил мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне, где возложил букет к монументу на кладбище с курянами, погибшими на специальной военной операции.
https://ria.ru/20240703/armeniya-1957087707.html
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в мире, россия, армения, вагаршак арутюнян, конгресс сша, вооруженные силы украины, михаил галузин
В мире, Россия, Армения, Вагаршак Арутюнян, Конгресс США, Вооруженные силы Украины, Михаил Галузин
Армения планирует сменить посла в России

Спикер парламента Симонян: Армения планирует сменить посла в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Армения планирует сменить посла в России, заявил спикер парламента страны Ален Симонян на пресс-конференции с членами делегации конгресса США.
"Наверное, вы знаете из СМИ, что у нас скоро будет новый посол в России... Кандидатура уже представлена, и мы ждем назначения", — сообщил спикер.
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При этом Симонян не уточнил имя кандидата.
По данным армянских СМИ, власти республики предложили назначить послом депутата от правящей партии "Гражданский договор", предпринимателя Гургена Арсеняна. Действующий глава дипмиссии Вагаршак Арутюнян занимает пост с января 2022 года.
Как позднее отметил замглавы МИД России Михаил Галузин, Москва считает прерогативой Армении вопрос о смене посла, для решения этих вопросов есть соответствующие процедуры. Он добавил, что Россия удовлетворена работой Арутюняна, глава армянской дипмиссии внес большой вклад в развитие двусторонних отношений.
На этой неделе Арутюнян совершил рабочую поездку в Белгородскую и Курскую области. В Белгороде делегация посольства возложила цветы к народному мемориалу в память о погибших из-за обстрелов ВСУ мирных жителях. В Курске глава дипмиссии посетил мемориал в честь павших в Великой Отечественной войне, где возложил букет к монументу на кладбище с курянами, погибшими на специальной военной операции.
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В миреРоссияАрменияВагаршак АрутюнянКонгресс СШАВооруженные силы УкраиныМихаил Галузин
 
 
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