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Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе в Татарстане - РИА Новости, 04.07.2024
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Республика Татарстан
 
11:03 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/zerno-1957293610.html
Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе в Татарстане
Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе в Татарстане - РИА Новости, 04.07.2024
Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе в Татарстане
Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе мощностью 112 тысяч тонн на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T11:03
2024-07-04T11:03
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе мощностью 112 тысяч тонн на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. "Новый элеваторный комплекс ООО "Свияжск-Зернопродукт" обеспечит хранение, очистку, сушку, перевалку и погрузку сельхозпродукции с возможностью отгрузки на автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. Мощность хранения достигает 112 тысяч тонн зерна в 16 силосных корпусах", - говорится в сообщении. Строительство элеватора было начато в 2022 году. Общая сумма инвестиций составила 2,8 миллиарда рублей. Инвестором является резидент СММЛЦ – компания "Август-Агро". Элеватор, как уточнили в пресс-службе, уже работает в режиме пуско-наладки. Он оснащен лабораторией, где специалисты определяют качественные показатели поступающего зерна и контролируют соблюдение ветеринарно-санитарных норм, комплексом автоприемки и хранения продукции, линией отпуска. "Очень хорошая площадка, удобная инфраструктура и уникальные логистические возможности. Железнодорожный транспорт, водный путь, рядом две федеральные трассы М-7 и М-12. Уверен, что работы у вас будет достаточно", - сказал Минниханов во время тестовой отгрузки зерна в железнодорожные вагоны. Комплекс способен обеспечить быструю погрузку на суда до 700 тонн зерна в час, а на железнодорожный и автомобильный транспорт - 350 тонн в час. Ожидается, что через элеватор будет проходить более 450 тысяч тонн урожая в год.
https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html
https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html
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рустам минниханов
Республика Татарстан, Рустам Минниханов

Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе в Татарстане

CC BY 4.0 / Официальный сайт Раиса Республики Татарстан (cropped) / Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил новый элеваторный комплекс "Свияжск-Зернопродукт"
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил новый элеваторный комплекс Свияжск-Зернопродукт - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
CC BY 4.0 / Официальный сайт Раиса Республики Татарстан (cropped) /
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил новый элеваторный комплекс "Свияжск-Зернопродукт"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе мощностью 112 тысяч тонн на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.
"Новый элеваторный комплекс ООО "Свияжск-Зернопродукт" обеспечит хранение, очистку, сушку, перевалку и погрузку сельхозпродукции с возможностью отгрузки на автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. Мощность хранения достигает 112 тысяч тонн зерна в 16 силосных корпусах", - говорится в сообщении.
CC BY 4.0 / Официальный сайт Раиса Республики Татарстан (cropped) / Новый элеватор на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) в Татарстане
Новый элеватор на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) в Татарстане - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
CC BY 4.0 / Официальный сайт Раиса Республики Татарстан (cropped) /
Новый элеватор на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) в Татарстане
Строительство элеватора было начато в 2022 году. Общая сумма инвестиций составила 2,8 миллиарда рублей. Инвестором является резидент СММЛЦ – компания "Август-Агро".
Элеватор, как уточнили в пресс-службе, уже работает в режиме пуско-наладки. Он оснащен лабораторией, где специалисты определяют качественные показатели поступающего зерна и контролируют соблюдение ветеринарно-санитарных норм, комплексом автоприемки и хранения продукции, линией отпуска.
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"Очень хорошая площадка, удобная инфраструктура и уникальные логистические возможности. Железнодорожный транспорт, водный путь, рядом две федеральные трассы М-7 и М-12. Уверен, что работы у вас будет достаточно", - сказал Минниханов во время тестовой отгрузки зерна в железнодорожные вагоны.
Комплекс способен обеспечить быструю погрузку на суда до 700 тонн зерна в час, а на железнодорожный и автомобильный транспорт - 350 тонн в час. Ожидается, что через элеватор будет проходить более 450 тысяч тонн урожая в год.
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