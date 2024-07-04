https://ria.ru/20240704/zerno-1957293610.html

Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе в Татарстане

Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе в Татарстане - РИА Новости, 04.07.2024

Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе в Татарстане

Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе мощностью 112 тысяч тонн на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T11:03

2024-07-04T11:03

2024-07-04T11:03

республика татарстан

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Тестовая отгрузка зерна прошла на новом элеваторе мощностью 112 тысяч тонн на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова. "Новый элеваторный комплекс ООО "Свияжск-Зернопродукт" обеспечит хранение, очистку, сушку, перевалку и погрузку сельхозпродукции с возможностью отгрузки на автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. Мощность хранения достигает 112 тысяч тонн зерна в 16 силосных корпусах", - говорится в сообщении. Строительство элеватора было начато в 2022 году. Общая сумма инвестиций составила 2,8 миллиарда рублей. Инвестором является резидент СММЛЦ – компания "Август-Агро". Элеватор, как уточнили в пресс-службе, уже работает в режиме пуско-наладки. Он оснащен лабораторией, где специалисты определяют качественные показатели поступающего зерна и контролируют соблюдение ветеринарно-санитарных норм, комплексом автоприемки и хранения продукции, линией отпуска. "Очень хорошая площадка, удобная инфраструктура и уникальные логистические возможности. Железнодорожный транспорт, водный путь, рядом две федеральные трассы М-7 и М-12. Уверен, что работы у вас будет достаточно", - сказал Минниханов во время тестовой отгрузки зерна в железнодорожные вагоны. Комплекс способен обеспечить быструю погрузку на суда до 700 тонн зерна в час, а на железнодорожный и автомобильный транспорт - 350 тонн в час. Ожидается, что через элеватор будет проходить более 450 тысяч тонн урожая в год.

https://ria.ru/20240622/aviatsentr-1954741667.html

https://ria.ru/20240607/minnikhanov-1951315024.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рустам минниханов