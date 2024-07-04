https://ria.ru/20240704/zemletryasenie-1957497306.html

У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 04.07.2024

У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:54

2024-07-04T19:54

2024-07-04T19:54

в мире

канада

британская колумбия

ванкувер

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 16.18 по времени UTC (19.18 мск) в 232 километрах к юго-западу от города Тофино, расположенного в провинции Британская Колумбия на острове Ванкувер. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

канада

британская колумбия

ванкувер

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в мире, канада, британская колумбия, ванкувер