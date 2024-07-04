https://ria.ru/20240704/zemletryasenie-1957497306.html
У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 04.07.2024
У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:54
2024-07-04T19:54
2024-07-04T19:54
в мире
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ванкувер
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Канады, сообщает Геологическая служба США (USGS). Подземные толчки были зафиксированы в 16.18 по времени UTC (19.18 мск) в 232 километрах к юго-западу от города Тофино, расположенного в провинции Британская Колумбия на острове Ванкувер. Эпицентр залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, канада, британская колумбия, ванкувер
В мире, Канада, Британская Колумбия, Ванкувер
У берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7
USGS: у берегов Канады произошло землетрясение магнитудой 5,7